Onderzoek: Consument kiest in tijden van torenhoge inflatie voor Lidl

Al sinds de start van het onderzoek in 2015 is Lidl de winnaar als het om prijs-kwaliteit gaat en moet Dirk genoegen nemen met de vierde positie. Ondanks dat je bij Dirk het goedkoopst uit bent met het kopen van de boodschappen, is het toch niet de supermarkt waar de consument het liefst naar toe gaat.

Merkadviseur Hendrik Beerda zei over de onderzoeksresultaten dat ‘zelfs in tijden van extreme inflatie, de prijs niet het enige is waar de supermarktklant naar kijkt’. “De kwaliteitsbeleving speelt nog steeds een belangrijke rol. En het tv-programma Kassa bekijkt in zijn boodschappenmandje de winkelprijzen van slechts 26 producten, terwijl de consument het hele assortiment beoordeelt. Hierdoor is Dirk als Kassa’s nummer één in prijs voor de inflatiegevoelige consument toch niet de favoriet.”