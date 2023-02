Compensatie woekerrente: ABN AMRO zoekt info van klanten

ABN AMRO is in het kader van compensatie aan klanten voor te veel betaalde rente op doorlopend krediet op zoek naar een specifieke groep klanten. Zij hebben mogelijk recht hebben op compensatie, maar ABN AMRO heeft bepaalde gegevens niet meer paraat.

Het gaat daarbij onder andere om bankafschriften van zo'n twintig jaar geleden. Ook vraagt de bank deze klanten om gegevens aan te leveren over de datum waarop hun doorlopend krediet is begonnen en geëindigd.

In de kwestie gaat het om klanten die een doorlopende lening hadden met een variabele rente. ABN AMRO volgde, net als andere banken zoals ING en Rabobank, met zijn rentes niet altijd genoeg de marktrente. Het klachteninstituut Kifid oordeelde dat klanten dat wel mochten verwachten, tenzij de bank nadrukkelijk anders had vermeld. De vergoeding kan zomaar honderden euro's per klant betekenen.