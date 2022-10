ChristenUnie: taks op pakketjes tegen ‘bezorggekte’

De ChristenUnie wil een belasting op het laten bezorgen van pakketjes die besteld zijn bij een webshop. Op die manier wil de partij de "bezorggekte" aan banden leggen die zorgt voor extra CO2-uitstoot en onveilige situaties in het verkeer.

"Voor 23.59 besteld, morgen gratis thuisbezorgd. Het klinkt zo makkelijk én dat is het vaak ook. Maar de gevolgen van deze doorgeslagen bezorgeconomie zijn groot", zegt ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis.

Nog beter is het volgens de ChristenUnie om naar de winkelstraat te gaan als er gewinkeld moet worden. De traditionele winkels hebben het zwaar door de hoge kosten en de forse concurrentie van bedrijven als Bol.com, Amazon en Coolblue. Door toch een fysieke winkel te bezoeken, steun je ondernemers en voorkom je overbodige CO2-uitstoot.

Hoe de taks er precies uit komt te zien, laat de kleinste coalitiepartij aan het kabinet. Het zou een vast bedrag van een paar euro's kunnen zijn, of een bedrag dat afhangt van de prijs van het product. De ChristenUnie ziet wel graag dat het kabinet ervoor zorgt dat de opbrengst van de heffing ten goede komt aan de lokale economie.

Hoe uitvoerbaar het plan is voor de Belastingdienst die toch al kampt met overbelasting moet nog blijken. De partij heeft hier begrip voor, en vraagt het kabinet te kijken per wanneer invoering mogelijk is.