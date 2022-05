Change= op alle vlakken in het ongelijk gesteld door rechter in kort geding Gisteren • leestijd 1 minuten • 165 keer bekeken • bewaren

De rechter in Amsterdam heeft verhuurder Change= op alle vlakken ongelijk gesteld. De verhuurder had een kort geding aangespannen tegen Stichting !WOON vanwege 'smaad' op de website. Stichting !WOON publiceerde een artikel waarin de vraag werd gesteld of Change= zich schuldig zou maken aan intimidatie van huurders. Dit deden ze aan de hand van verklaringen van huurders die intimidatie hebben meegemaakt.

De 'grievende beschuldigingen' waar Stichting !WOON zich volgens de verhuurder schuldig aan zou maken zijn dus terecht. De beschuldigingen in kwestie gaan over Change= en vermeende intimidatie. Op de website van stichting !WOON staan brieven van Change= gericht aan huurders waarin staat dat de huurovereenkomst niet verlengd wordt. "Wij stellen alleen de vraag in het artikel of huurders zich weleens geïntimideerd voelen door Change=", vertelt woordvoerder Tjerk Dalhuisen van stichting !WOON. "Je zag ook in de uitzending van Kassa dat huurders niet met naam en toenaam op beeld durfden".

Gezicht van Change=

Ralph Mamadeus, oprichter van Change=, voelde zich persoonlijk aangesproken in het artikel dat Stichting !WOON publiceerde. Dat valt te 'billijken' volgens de rechtbank: "Hij is immers de oprichter, directeur en enig aandeelhouder van Change=. Hij is de bedenker van het concept en het gezicht naar buiten."

