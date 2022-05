Change= dagvaardt Stichting !WOON vanwege 'grievende beschuldigingen' Vandaag • leestijd 1 minuten • 247 keer bekeken • bewaren

Verhuurder Change= sleept stichting !WOON voor de rechter. De verhuurder stelt dat de stichting in artikelen op de website 'ernstig grievende beschuldigingen' maakt gebaseerd op geruchten.

De beschuldigingen in kwestie gaan over Change= en vermeende intimidatie. Op de website van stichting !WOON staan brieven van Change= gericht aan huurders waarin staat dat de huurovereenkomst niet verlengd wordt. "Wij stellen alleen de vraag in het artikel of huurders zich weleens geïntimideerd voelen door Change=", vertelt woordvoerder Tjerk Dalhuisen van stichting !WOON. "Je zag ook in de uitzending van Kassa dat huurders niet met naam en toenaam op beeld durfden".

'Angstcommunity'

In onze eerdere reportage had Dalhuisen het ook over een 'angstcommunity'. "Wij ontvangen meldingen van mensen die meteen de huismeester op hun dak krijgen als ze eventjes een vuilniszak op de gang hebben staan. Een huurster is zelfs voor prostituee uitgemaakt door een medewerker van Change=, nadat ze met haar vriendje op de gang stond te zoenen", vertelde hij toentertijd.

"Change= vindt dat de goede naam van directeur Mamadeus en het bedrijf zijn aangetast", zegt Dalhuisen. Echt druk lijkt stichting !WOON zich erover niet te maken. Op de vraag of ze zich zorgen maken over het kort geding heeft Dalhuisen een kort antwoord: "Nee. We zijn een belangenbehartiger en wij informeren wat daar gebeurt. Hetgeen dat wij hebben gehoord, hebben we daar gepubliceerd."

Bron: Stichting !WOON

Bekijk hieronder onze uitzending: