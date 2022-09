Bus-, metro- en treinkaartjes volgend jaar fors duurder Vandaag • leestijd 2 minuten • 95 keer bekeken • bewaren

Het openbaar vervoer dreigt volgend jaar flink duurder te worden, zo meldt RTL Nieuws. Bus-, tram- en metrokaartjes kunnen volgend jaar 7 procent in prijs stijgen en treinkaartjes van de NS ruim 3 procent. De prijsstijgingen volgen op toegenomen loon- en energiekosten.

Over de tariefstijging in bus, tram en metro is al overeenstemming bereikt tussen DOVA. Dat is een samenwerkingsverband van de 12 provincies, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het OV Bureau Groningen Drenthe en het regionaal overleg consumentenorganisaties. Een politiek besluit erover moet nog komen.

Loonkosten en energieprijzen de oorzaak

De tariefstijging wordt vooral veroorzaakt door de stijgende loonkosten, en in mindere mate de gestegen diesel-, gas- en elektriciteitsprijzen. De verwachte loonstijging is 3,8 procent, diesel, gas en elektriciteit worden naar verwachting 33, 79 en 65 procent duurder.

Stijging ‘fors en verontrustend’

De regionale consumentenorganisaties 'kunnen instemmen', maar noemen een tariefsverhoging van 7 procent 'fors en daardoor verontrustend'.

"Iedere verhoging werkt tegendraads om reizigers na de coronapandemie terug te winnen en nieuwe reizigers aan te trekken", zo vertelde Johan Kruithof, voorzitter van de landelijke overleggroep van de regionale consumentenorganisaties, tegen RTL Nieuws.

Tariefsverhoging beperkter bij NS

Bij de NS is de tariefsverhoging beperkter. De spoorwegen bereikten onlangs een akkoord met de vakbonden over een nieuwe, dure cao. Dit zou de NS miljoenen euro’s gaan kosten, maar gelukkig heeft het bedrijf een langlopend energiecontract bij Eneco dat pas in 2024 aan vernieuwing toe is.

De meest verkochte treinkaartjes mogen niet duurder worden dan de verwachte inflatie voor 2023 plús een doorbelasting van de gebruiksvergoeding die NS aan ProRail betaalt om over het spoor te mogen rijden. Dat heeft te maken met de afspraken die gemaakt zijn met de overheid.

Inflatie lager dan verwacht

Die inflatie voor volgend jaar zou volgens het Centraal Planbureau neerkomen op zo’n 2,6 procent. Inclusief het doorberekenen van de gebruiksvergoeding zouden de meest verkochte treinkaartjes zo niet duurder mogen worden dan ruim 3 procent.

Dat lijkt een meevaller, maar toch is reizigersorganisatie Rover niet te spreken over een dergelijke verhoging. "Die ruim 3 procent zit op een beperkt deel van de kaartjes die NS verkoopt, het zogenoemde beschermde deel", zegt Freek Bos van Rover tegen RTL Nieuws.

Minder treinen, hogere prijzen?

Het gaat dan om enkele tweedeklas reizen in het binnenland zonder korting, tweedeklas jaar- en maandtrajectkaarten en het NS-deel van een OV-jaarkaart. Rover liet tegenover RTL Nieuws weten er niet gerust op te zijn: "Wij zijn erg bezorgd dat de dure cao die NS bereid is af te sluiten doorberekend gaat worden in het niet-beschermde deel, waaronder alle kortingsabonnementen bijvoorbeeld.”