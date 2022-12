Bus,- metro,- en tramkaartjes fors duurder in 2023

De prijzen voor de bus, tram en metro stijgen in 2023 meer dan het tarief voor een treinreis. De treinreiziger is volgend jaar gemiddeld 4,3 procent duurder uit dan nu, terwijl de prijzen van de regionale bus-, tram- en metrokaartjes met ruim 7 procent omhooggaan.

Zo krijgt een busrit een grotere prijsstijging dan een gemiddelde treinreis, zo meldt de Volkskrant . Trouwe reizigers in de spits zijn goedkoper uit, terwijl 65-plussers in de daluren juist veel meer moeten betalen.

De tariefstijging in het openbaar vervoer is beduidend hoger dan in voorgaande jaren. De NS kan zich, ondanks de hoge energieprijzen, een geringere prijsverhoging veroorloven doordat het bedrijf in 2014 een langdurig elektriciteitscontract met Eneco afsloot, dat doorloopt tot 2024.