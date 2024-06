Bunq neemt veiligheidsmaatregelen om phishing tegen te gaan theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 765 keer bekeken • bewaren

Onlinebank Bunq neemt maatregelen om phishing tegen te gaan. Betalingen zullen vanaf nu 24 uur worden uitgesteld. Bunq kwam afgelopen weken in het nieuws nadat Kassa en later ook NOS en NRC onthulden dat phishingaanvallen vaak succesvol zijn bij de bank en gedupeerden moeilijk in contact kunnen komen met Bunq.

Door het invoeren van uitgestelde betalingen lijkt het alsof de betaling al is doorgevoerd en het geld van je rekening is afgeschreven, maar Bunq houdt dit nog 24 uur vast. “Bij twijfel of het vermoeden van onraad heeft de gebruiker de tijd om de betaling in de app alsnog te annuleren”, laat de bank weten.

Bunq komt ook met een nieuwe beveiligingsfunctie om frauduleuze software op te sporen.

“Elk slachtoffer is er één te veel”

Volgens de bank waren er vorig jaar in totaal 85 slachtoffers van helpdeskfraude en phishing bij Bunq. "Elk slachtoffer is er één te veel, daarom werken we continu aan verbeteringen", schrijft de bank in een mail aan haar klanten.

Bunq heeft naar eigen zeggen ook het proces rondom coulancevergoedingen versneld en vereenvoudigd.

“Maatregel zal schade voorkomen”

De Consumentenbond is tevreden dat bunq een afkoelperiode invoert wanneer klanten hun overboekingslimiet verhogen, inloggen op een nieuw apparaat, of een betaling doen naar een nieuw rekeningnummer.

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond denkt dat deze maatregel veel schade zal voorkomen. Ze wijst er wel op dat de meeste andere banken enkele jaren geleden al een afkoelperiode invoerden bij het verhogen van de overboekingslimiet.

Bunq past telefonische bereikbaarheid niet aan

Er kwamen bij de bond ook veel klachten binnen van klanten die geen contact konden krijgen met Bunq nadat ze waren opgelicht. Maar volgens de bond past de bank niks aan in zijn telefonische bereikbaarheid.