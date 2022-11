Brandweer wijst op gevaar koolmonoxide nu mensen huis op alternatieve manieren verwarmen

“Omdat CO onzichtbaar is, merken mensen zonder melder meestal niet dat ze vergiftigd worden. De symptomen van een CO-vergiftiging lijken erg op griep", zegt Peter Schuurmans namens Brandweer Nederland. Ook een fout aangesloten of kapotte cv-ketel kan ervoor zorgen dat koolmonoxide vrijkomt bij het verwarmen van een woning.

Slechts 35 procent van alle Nederlandse huishoudens heeft een koolmonoxidemelder, blijkt uit het Woononderzoek Nederland van de brandweer. In tegenstelling tot rookmelders zijn deze niet verplicht in huis. In Nederland sterven elk jaar tien tot twintig mensen door een koolmonoxidevergiftiging. Honderden mensen belanden in het ziekenhuis.