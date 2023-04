Brandend lampje op het dashboard in de auto? Dit is wat ze betekenen Vandaag • leestijd 13 minuten • 5526 keer bekeken • bewaren

Wie in het bezit is van een rijbewijs en met enige regelmaat in de auto zit, weet dat er op het dashboard een groot aantal lampjes zijn die kunnen oplichten. Dit zijn verschillende symbolen in verschillende kleuren. Wat betekenen ze? Wanneer kun je nog even veilig doorrijden en wanneer moet je écht stoppen? Dat leggen we uit in dit artikel.

Wie zich bij het CBR (Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen) meldt om het theorie-examen voor een autorijbewijs af te leggen, weet hoe het in zijn werk gaat. Tijdens het examen kunnen er vragen volgen over de betekenis van de verschillende dashboardlampjes.

Als je dat in het kader van een goede voorbereiding door goed leren en stampen nog weet, neemt de slaagkans toe. Maar wie het examen al langer geleden heeft afgelegd en al enige tijd in het bezit is van een rijbewijs, weet vermoedelijk ook dat de betekenis van de verschillende lampjes op den duur wegzakt en niet langer tot de parate kennis behoort. Het zijn er immers nogal wat, zeg maar gerust enkele tientallen.

Wat betekenen de verschillende kleuren van de dashboardlampjes?

De verschillende dashboardlampjes hebben verschillende kleuren, en deze kleuren impliceren stuk voor stuk een andere betekenis.

Bij het starten van de motor lichten er een aantal lampjes kort op: dat is puur ter controle zodat je weet dat de lampjes überhaupt nog werken. Zonder functionerende waarschuwingslampjes weet je immers niet of er bepaalde onderdelen zijn die niet naar behoren werken en dus onderhoud – of op zijn minst een controle – behoeven.

Dashboardlampjes komen in deze kleuren:

Groen : Het betreffende systeem functioneert naar behoren

: Het betreffende systeem functioneert naar behoren Blauw : Je grootlicht staat aan of de koelvloeistof is te koud

: Je grootlicht staat aan of de koelvloeistof is te koud Wit : Niet noodzakelijk actie vereist, het is een aanbeveling

: Niet noodzakelijk actie vereist, het is een aanbeveling Geel of oranje : Je moet de auto zo snel mogelijk even laten nalopen door een monteur

of : Je moet de auto zo snel mogelijk even laten nalopen door een monteur Rood: Je moet meteen actie ondernemen, verder rijden is gevaarlijk of schadelijk voor bepaalde onderdelen

Daarvan zijn rood en geel de meest relevante, omdat dit de lampjes zijn die aanduiden dat je actie moet ondernemen. Hieronder bespreken we ze.

Dit betekenen de rode dashboardlampjes

De dashboardlampjes hebben we gevat in een legenda. Onder ieder symbool zie je een nummer, en ieder symbool bespreken we apart op volgorde van de nummering.

We beginnen met de rode dashboardlampjes. Als onderstaande symbolen gaan branden tijdens het rijden, is er onmiddellijke actie vereist: door verder te rijden, kun je je auto (of bepaalde onderdelen) enorm beschadigen.

Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding

Dit zijn de rode lampjes die op het dashboard van je auto kunnen verschijnen

1. Remsysteem

Dit symbool gaat branden als de handrem (ook wel de parkeerrem) is ingeschakeld na het starten van de auto. Dit symbool verdwijnt zodra je de auto van de handrem haalt. Mocht dat niet het geval zijn? Dan is er mogelijk iets mis met het remsysteem of is er onvoldoende remvloeistof aanwezig in het systeem.

2. Motorolie

Motorolie vervult vier belangrijke functies, namelijk het smeren, beschermen, reinigen en koelen van de motor. Als dit symbool gaat branden, is het oliepeil in de motor te hoog of juist te laag. In dit geval moet je direct stoppen met rijden. Je moet dan het oliepeil controleren om te bepalen of er olie bij moet of dat je juist olie weg moet tappen. Als het lampje dan nóg blijft branden, moet je de motor laten nakijken bij een garage.

3. Accu

Zonder accu wordt rijden een lastig verhaal. Dit lampje gaat branden bij het starten van de auto. Mocht dat niet het geval zijn? Dan heb je wellicht te maken met een accustoring. Dat kan gaan om een storing aan de dynamo, de stroomkabels of de aandrijfsnaar. Het is in dat geval raadzaam om de wegenwacht te bellen of om een afspraak te maken met de garage.

4. Koelvloeistof

Als dit lampje tijdens het rijden gaat branden, is je motor oververhit. Doorrijden kan tot ernstige motorschade leiden. Je moet het koelvloeistofpeil controleren en zo snel mogelijk bijvullen. Belangrijk: draai het ventiel van de koelvloeistoftank niet open als je net een stuk hebt gereden: de kans is groot dat er loeihete vloeistof uit de tank spuit. Laat de motor lang afkoelen en schakel een deskundige in als je niet zeker bent van je zaak.

5. Gordel

Dit symbool gaat branden als één van de passagiers de gordel niet (juist) om heeft. Modernere auto's maken dit vaak kenbaar door middel van een repetitief geluid. Ook kan het gebeuren als je zware spullen op één van de stoelen legt: modernere systemen denken dan ten onrechte dat je een persoon vervoert.

6. Airbag

Dit lampje kan oplichten als (één van) de airbag(s) niet (goed) functioneert. In dat geval moet je de airbags laten controleren door de garage, want in het geval van een storing werken ze niet.

7. Portier

Dit symbool duidt aan dat (één van) de autodeur(en) niet (goed) is gesloten. Afhankelijk van je auto kun je op het symbool zelfs zien om welk portier het precies gaat. De oplossing ligt voor de hand: sluit de betreffende autodeur(en) op de juiste wijze.

8. Motorkap geopend

Je ziet dit symbool na het starten van de motor als de motorkap niet (goed) is afgesloten. Ook hier is de oplossing duidelijk: zorg dat de motorkap goed gesloten is.

9. Achterklep geopend

Eigenlijk hetzelfde als bij de motorkap, al betreft het in dit geval de achterklep. Zie je dit symbool na het starten van de auto? Sluit de achterklep dan op de juiste wijze.

10. Stuurslot

Dit symbool zie je als de stuurvergrendeling is ingeschakeld. Starten is dan niet mogelijk. De oplossing is logischerwijs het uitschakelen van het stuurslot.

11. Waarschuwingssysteem afstand

Je ziet dit symbool in het rood verschijnen als de afstand ten opzichte van je voorganger te klein is of als je je voorganger met een te hoge snelheid benadert. Dat betekent immers een verhoogd risico op een aanrijding. Is dit symbool echter oranje? Dan staat het systeem niet ingeschakeld. Is dat niet de bedoeling? Ga dan even langs de garage.

12. Problemen met starten

Dit symbool verschijnt als er problemen zijn met het starten van de motor. Daar kunnen meerdere oorzaken voor zijn: de auto langs de garage brengen is vaak de meest efficiënte manier om de oorzaak te achterhalen én te laten verhelpen.

13. Te weinig remolie

Je ziet dit symbool als er te weinig remolie in het systeem aanwezig is. Dat belemmert de werking van de remmen en kan dus leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Vul de remolie meteen bij en wacht daar niet mee.

14. ESP-storing

Als het ESP (Electronic Stability Program)-systeem niet werkt, zie je dit symbool. Sinds eind 2011 zijn alle auto's in Europa met dit systeem uitgerust, dus oudere auto's hebben dit symbool mogelijk niet. Dit symbool duidt erop dat het systeem niet (goed) werkt en dat er niet wordt ingegrepen in het geval van onveilige situaties. Breng je auto naar de garage om het te laten verhelpen.

15. RBS-storing

Dit symbool zie je als het RBS (Radar Brake Support)-systeem niet werkt. Dit systeem – dat ervoor zorgt dat je auto snel afremt bij het naderen van voorgangers of objecten – is (nog) niet verplicht, maar daar wordt wel aan gewerkt. Ook dit kun je bij de garage laten controleren.

16. Elektronische parkeerrem

Als de elektrische parkeerrem is ingeschakeld, verschijnt dit lampje op je dashboard. Dit geldt alleen voor auto's met een elektrische transmissie.

17. Noodloop

Als je auto in 'noodloop' gaat, heeft je auto te weinig vermogen en kun je minder hard rijden dan normaal gesproken de bedoeling is. Ook dit laat je controleren en verhelpen bij de garage.

18. Storing beweegbaar dak

Sommige auto's zijn uitgerust met een beweegbaar dak. Dit lampje impliceert een storing aan dat mechanisme. Ook wordt dit lampje tijdelijk ingeschakeld om het moment dat je je dak opent of sluit.

19. Storing variabele spoiler

Dit symbool verschijnt in het geval van een storing aan de variabele spoiler. Uiteraard is dit alleen van toepassing op auto's die met zo'n mechanisme zijn uitgerust.

Dit betekenen de gele dashboardlampjes (deel 1/2)

We gaan door met de gele (of oranje) dashboardsymbooltjes. Deze symbolen wijzen eveneens op storingen, gebreken of andere problemen, maar zijn iets minder urgent van aard dan rode symbolen. Wél wordt aanbevolen om je auto ook in deze gevallen zo snel mogelijk te laten nakijken.

We beginnen in de telling weer bij nummer één. Hieronder de legenda, vervolgens bespreken we kort de individuele symbolen.

Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding

Dit zijn de rode lampjes die op het dashboard van je auto kunnen verschijnen (deel 1 van 2)

1. Batterij van de sleutel is (bijna) leeg

Je ziet dit symbool als de batterij van de autosleutel (bijna) leeg is. Is deze helemaal leeg? Dan wordt ontgrendelen en starten uiteraard een ingewikkeld verhaal. Vanzelfsprekend is dit symbool niet van toepassing op auto's die met een traditionele sleutel zijn uitgerust.

2. Lane Assist

Eigenlijk hoort deze niet in het rijtje: deze kan namelijk rood of groen zijn. Rood betekent dat Lane Assist is uitgeschakeld, groen betekent juist dat deze functie is ingeschakeld. Deze functie waarschuwt je bij trillingen in het stuur, als je bijvoorbeeld slingert of de rijstrook verlaat.

3. Remlichten functioneren niet naar behoren

Je ziet dit symbool als de remlichten niet (goed) meer werken. Meestal is het vervangen van de lampen afdoende, anders kun je het beste even naar de garage.

4. Roetfilter

Dit symbool wijst erop dat de uitlaat verstopt is of dat er sprake is van een ander defect. In deze gevallen krijg je het advies om het oliepeil te controleren en de auto bij de garage te laten nakijken.

5. Bergrem ingeschakeld

In het over het algemeen vrij vlakke en platte Nederlandse landschap is dit een functie waar je wellicht niet meteen aan denkt. Deze functie – ook wel hill descent control genoemd – assisteert bestuurders bij het afdalen van (steile) hellingen door de snelheid laag en constant te houden. Zie je dit symbool? Dan is deze functie ingeschakeld.

6. Brandstofpeil is laag: snel tanken!

Dit symbool verschijnt zodra de tank (bijna) leeg is. De tank vullen met brandstof is de voor de hand liggende oplossing.

7. Aandrijf- en stabiliteitsregeling

Dit lampje zie je als je de aandrijf- en stabiliteitsregeling hebt ingeschakeld.

8. Accuspanning elektrische auto

Vergelijkbaar met 6. Brandstofpeil, maar dan specifiek met betrekking tot elektrische auto's. Zie je dit symbool? Dan is de capaciteit van je auto laag en is je actieradius beperkt. Gauw aan de lader dus.

9. Problemen met verlichting

Dit symbool verschijnt als er problemen zijn met de verlichting. Je kunt het beste even checken of er een lamp moet worden vervangen. Is dat niet de oplossing? Laat je auto dan checken bij de garage.

10. Mistverlichting achter

De mistverlichting aan de achterzijde is ingeschakeld. Je mag mistverlichting voeren als het zicht minder is dan 50 meter. Ook mag dat alléén bij mist en sneeuw, niet bij regen.

11. Storing in elektrisch onderdeel

Dit symbool kan van alles betekenen, maar wijst erop dat er in ieder geval iets mis is met een elektrisch onderdeel van de auto. Ga zo snel mogelijk even langs bij de garage of neem contact op met de wegenwacht.

12. Water in het brandstoffilter

Zie je dit symbool? Dan zit er mogelijk te veel water in je brandstoffilter. Dit kun je het beste even door de vakman laten controleren.

13. Bandenspanning

Zie je dit symbool? Dan is de bandenspanning te laag of is er mogelijk zelfs sprake van een lekke band. Je kunt de banden oppompen of de lekke band (laten) vervangen. De juiste bandenspanning zorgt voor meer grip op het wegdek en is ook goed tegen slijtage: in het boekje van jouw auto kun je zien wat voor jouw model de juiste bandenspanning is.

14. Waarschuwingslamp motor

Er zijn problemen met de motor als dit symbool begint te branden. Check je oliepeil en de koelvloeistof. Begint dit symbool te knipperen? Dan kun je het beste meteen stoppen met rijden: in dit geval is er een probleem met de motor en kan doorrijden voor schade of gevaarlijke situaties zorgen. Neem contact op met de wegenwacht of de garage.

15. Koppeling

Dit symbool zie je als je de koppeling in moet trappen. Dit symbool zit in handgeschakelde auto's waar het start/stopsysteem is ingeschakeld.

16. Storing in schokdempers of vering

Dit symbool wijst erop dat er een storing is in de vering of de schokdempers.

17. Sleutel zit niet in de auto

Dit lampje verschijnt als de sleutel niet wordt gedetecteerd door de auto. Uiteraard is dit alleen van toepassing op auto's met een keyless entry- of keyless go-systeem, en niet op auto's met een traditionele sleutel.

18. Remblok(ken) versleten

Dit symbool wijst op slijtage aan de remblokken. In dit geval moet je de betreffende remblokken laten vervangen om een optimale werking van de remmen te garanderen.

19. Storing in het brandstofsysteem

In dit geval moet je snel langs de garage: het brandstofsysteem functioneert om bepaalde oorzaken niet goed.

Dit betekenen de gele dashboardlampjes (deel 2/2)

Dit zijn de rode lampjes die op het dashboard van je auto kunnen verschijnen (deel 2 van 2)

Hierboven weer een nieuwe afbeelding, want samenvoegen op één afbeelding werd een wat rommelig en onoverzichtelijk gebeuren. We beginnen dan ook met een nieuwe telling.

1. Waarschuwing voor gladheid

Is er kans op gladheid, bijvoorbeeld door lage temperaturen en een vochtig wegdek? Dit symbool waarschuwt je ervoor: pas je rijgedrag erop aan.

2. Storing in de regensensor of de lamp

Dit symbool geldt voor auto's die zijn uitgerust met een systeem dat de ruitenwissers en de (intensiteit van de) verlichting automatisch instelt op basis van de weersomstandigheden. Brandt dit lampje? Dan is er sprake van een storing.

3. Voorgloeien

Is de motor nog koud? Dan gaat dit lampje branden. Maar blijft dit lampje continu branden, ook al is de motor opgewarmd? Dan kun je het beste even naar de garage.

4. Storing in het antiblokkersysteem (ABS)

Het ABS voorkomt dat de banden blokkeren als je plotseling met grote kracht remt. Als dit lampje brandt, is er sprake van een storing in dat systeem. Laat dit snel nakijken.

5. Storing in de luchtvering

Dit lampje zie je als er sprake is van een storing in de luchtvering. Laat dit even nakijken bij de garage.

6. Nieuwe informatie beschikbaar

Dit symbool wijst erop dat er nieuwe informatie beschikbaar is over de auto. Dit geldt uiteraard alleen voor moderne(re) auto's met een digitaal bedieningssysteem.

7. Servicebeurt

Dit lampje informeert je over een aanstaande servicebeurt: na een bepaald aantal kilometers is het tijd voor een bezoekje aan de dealer of garage. Ook dit geldt alleen voor auto's die van een modern besturingssysteem zijn voorzien.

8. Storing aan de trekhaakkoppeling

Dit symbool duidt op een storing aan de kabelset van de trekhaak of de trekhaakkoppeling zelf.

9. Bandenspanning is veranderd

Auto's die zijn uitgerust met een TPMS (Tyre Pressure Monitoring System, oftewel het systeem dat de bandenspanning meet, verplicht in alle auto's die vanaf 2014 nieuw zijn geregistreerd), kunnen elektronisch waarnemen dat er veranderingen optreden in de bandenspanning. In deze gevallen is het dan ook zaak dat je de bandenspanning controleert: wellicht is er sprake van een lek.

10. Differentieel

Het differentieel (ook wel cardan genoemd), maakt snelheidsverschillen in de aandrijving mogelijk. Als dit symbool brandt, is er een storing in het differentieel. De auto rijdt dan niet meer zo soepel, het is dan ook zaak om snel naar de garage te gaan.

11. Differentieel (achter)

Zelfde als bij 10. Differentieel, maar dan aan de achterzijde van de aandrijfas.

12. AdBlue-vloeistof

Om de NOx-uitstoot (stikstofoxide) van dieselauto's te beperken, kan naast diesel ook AdBlue worden toegevoegd bij het tanken. Dat is een mengsel van ureum en gedemineraliseerd water. Dit symbool gaat branden als er te weinig van deze vloeistof in de betreffende tank zit.

13. Versnellingsbak

Brandt dit lampje? Dan is de versnellingsbak oververhit. Maar knippert dit lampje? Dan is er sprake van een (groot) defect. Snel werk van maken.

14. Stadsverlichting ingeschakeld

Dit lampje wijst erop dat de stadsverlichting is ingeschakeld.

15. Interieurverlichting ingeschakeld

Dit lampje wijst erop dat de interieurverlichting is ingeschakeld. Laten branden bij het stopzetten van de motor is zonde van de capaciteit van de accu: op deze manier is de kans dat je het lampje vergeet uit te schakelen een stuk kleiner.

16. Start/stopsysteem

Dit lampje brandt als het start/stopsysteem is ingeschakeld als de auto stilstaat, de motor is uitgeschakeld, maar de auto niet.

17. Adaptive Cruise Control

Ook dit symbool hoort technisch niet in het gele rijtje: de opties zijn namelijk wit en groen. Wit duidt erop dat Adaptive Cruise Control actief is (en dus functioneert), groen dat deze functie daadwerkelijk is ingeschakeld.

18. Rempedaal intrappen

Voor automaten geldt dat je dit symbool kunt zien als je de auto hold-functie hebt ingeschakeld. Dat is net iets anders dan de parkeerrem, de functie is vooral bedoeld voor korte stops op hellingen. Dit symbool verschijnt als je tóch even op de rem moet trappen, ook al heb je deze functie ingeschakeld.

19. Dimlicht aan

Wie 's nachts rijdt, of in de mist of in de regen, is verplicht om dimlicht te voeren. Dat geldt ook voor het rijden in tunnels. Dit symbool duidt aan dat dimlicht is ingeschakeld.

Dit betekenen de groene, witte en blauwe dashboardlampjes

Tot slot gaan we naar de groene, witte en blauwe dashboardlampjes. Dit zijn lampjes die wijzen op correct functionerende onderdelen (groen), lampjes die aanbevelingen doen of aanwijzingen geven (wit) of lampjes met betrekking tot het voeren van groot licht (blauw).

Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding

Dit zijn de groene, witte en blauwe lampjes die op het dashboard van je auto kunnen verschijnen

1. Adaptieve koplampen ingeschakeld

Dit symbool wijst erop dat de adaptieve koplampen (verlichting die met de stuurbewegingen meebeweegt) zijn ingeschakeld.

2. Mistlampen aan de voorzijde geactiveerd

Zie je dit lampje? Dan is de mistverlichting aan de voorzijde van de auto ingeschakeld. Mistverlichting mag je alleen voeren bij sneeuw en mist als het zicht minder is dan 50 meter.

3. Electric Vehicle-modus ingeschakeld

Dit symbool zie je als je volledig op de elektrische motor rijdt. Hybride-voertuigen zijn bijvoorbeeld met zo'n symbool uitgerust. Auto's met een traditionele verbrandingsmotor uiteraard niet.

4. Eco-modus is ingeschakeld

In dit geval wordt zowel de verbrandingsmotor als de elektrische motor gebruikt. Dit geldt voor hybride auto's.

5. Richtingaanwijzer

Dit symbool zie je bij het gebruik van de richtingaanwijzer.

6. Cruise control is ingeschakeld

Is jouw auto uitgerust met een functie voor cruise control? Dan brandt dit symbool als deze functie is ingeschakeld.

7. Snelheidsbegrenzer is ingeschakeld

Als je instelt dat jouw voertuig niet harder mag dan een bepaalde snelheid, zie je dit symbool op je dashboard. Voorwaarde is uiteraard wél dat jouw auto over een dergelijke functie beschikt.

8. Parkeersensoren zijn ingeschakeld

Als jouw auto is voorzien van een slim systeem om de afstand ten opzichte van objecten mee te bepalen, zoals parkeersensoren, zie je dit symbool verschijnen als je deze functie hebt ingeschakeld.

9. Hoogte koplampen afstellen

Met deze knop kun je de hoogte van de koplampen afstellen.

10. Ruitensproeiervloeistof

Dit lampje verschijnt op je dashboard als er te weinig ruitensproeiervloeistof aanwezig is. De oplossing is simpel, namelijk het bijvullen van de vloeistof. Het symbooltje verdwijnt dan vanzelf.

11. Waarschuwing voor lage buitentemperatuur

In sommige auto's zie je dit symbool als de temperatuur daalt naar onder de 4 graden Celsius. Dat heeft alles te maken met het feit dat je je rijgedrag op deze omstandigheden moet aanpassen: de kans op gladheid neemt dan namelijk toe.

12. Automatische ruitenwisser

Is jouw auto uitgerust met een systeem dat de ruitenwisser automatisch in- en uitschakelt, afhankelijk van de weersomstandigheden? Dan zie je dit symbool op je dashboard en weet je dat de ruitenwissers automatisch beginnen te werken zodra het regent.

13. Regensensor

Dit lampje brandt als het regent. Eventueel kun je de gevoeligheid van de sensoren aanpassen met een knop of schuifje op de ruitenwissers.

14. Voorruitverwarming

Dit symbool brandt als je de blazers aanzet om de voorruit te ontwasemen. Dat is met name van toepassing in de herfst, de winter en in het (vroege) voorjaar, als de temperaturen 's nachts en 's morgens vroeg laag zijn en er sprake is van condensvorming.

15. Achterruitverwarming

Dit lampje wijst erop dat de achterruitverwarming is ingeschakeld.

16. Standkachel

Dit lampje duidt aan dat de standkachel is ingeschakeld.

17. Stoelverwarming

Je ziet dit symbool als de stoelverwarming is ingeschakeld.

18. Koelvloeistof is te koud

Je kunt dit lampje op je dashboard zien verschijnen na het starten van de motor. De koelvloeistof in de motor is in dat geval nog te koud. Dit lampje wordt uitgeschakeld zodra de vloeistof de juiste temperatuur heeft bereikt.

19. Je voert groot licht

Dit symbool duidt aan dat je groot licht voert. Dat is handig op onverlichte wegen als het donker is, want het geeft aanzienlijk beter zicht op de weg. Wél is het zaak om je groot licht tijdelijk even uit te schakelen zodra je een tegenligger ziet: het licht werkt namelijk verblindend.

Bron: KwikFit, AD.nl, ANWB, Actronics.nl, Wijkopenautos.nl, Winparts.nl

