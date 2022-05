BNNVARA start campagne De Huur Is Te Duur

BNNVARA heeft vandaag een protestcamping met de naam ‘De Huur Is Te Duur’ geopend in Rotterdam. Veel jonge huurders zijn slecht op de hoogte van hun huurrechten en betalen vaak meer huur dan wettelijk is toegestaan. Dit is gebleken uit huurtoetsen van huurteams en onderzoek van Kieskompas in opdracht van BNNVARA. Onder andere Ciana Mayam, onze presentator van de Belbus, doet verslag van de actie.