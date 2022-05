De Huur Is Te Duur: BNNVARA opent protestcamping in Rotterdam 

Kennis onder jongeren over huurrechten te laag Er staat deze zomer weer een nieuwe lichting studenten te popelen om uit huis te gaan en een eerste stap op de huurmarkt te zetten. Nieuwe, jonge huurders die, als het al lukt om een woonruimte vinden, slecht weten wat hun rechten zijn. Uit onderzoek van BNNVARA blijkt dat 51% van de jonge huurders tussen de 16 en 26 nog nooit heeft gehoord van het puntensysteem dat de maximale huurprijs bepaalt in de sociale sector. En 75% van de huurders weet niet dat grote gemeentes huurteams hebben die hen kunnen helpen met het verlagen van hun huurprijs. Daar wil BNNVARA met deze actie en campagne verandering in brengen.

BNNVARA wil hier verandering in aanbrengen en aandacht vragen voor de misstanden op de huurmarkt. Daarom openen we op donderdag 19 mei de camping De Huur Is Te Duur in het hart van Rotterdam. De protestcamping is het startschot voor een campagne die jonge huurders gaat helpen bij het krijgen van rechtmatige huurprijzen. Voor de campagne werken we samen met de Woonbond, Huurteams van Urbannerdam en stichting !WOON.

Jonge huurders betalen vaak meer huur dan wettelijk is toegestaan en ze zijn slecht op de hoogte van hun huurrechten. Dit blijkt uit huurtoetsen van verschillende huurteams en uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van BNNVARA.

Illegaal hoge huren

In Nederland geldt een puntensysteem, het Woning Waardering Stelsel. Op basis van dit puntensysteem moet de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen worden vastgesteld. Dit geldt voor alle huurwoningen die onder een bepaalde grens (de ‘liberalisatiegrens’) in de verhuur gaan. Dit jaar ligt die grens op €763 euro. Huur je een kamer? Dan geldt er altijd een maximale huurprijs. Uit huurtoetsen van verschillende huurteams blijkt dat de maximumprijzen voor kamers en zelfstandige woningen in deze sector worden overtreden. Huurders in Utrecht, waarvan de huurprijs getoetst werd in het eerste half jaar van 2021 door de huurteams van Urbannerdam, betaalden gemiddeld 172,50 euro per maand te veel. Huurders in Rotterdam betaalden gemiddeld 169 euro per maand te veel in 2021. En het is niet alleen een Randstedelijk probleem; in het hele land stijgen de huren naar recordhoogtes.

Camping De Huur Is Te Duur en Huurcheck

De camping is op donderdag 19 mei te vinden op de Binnenrotte in Rotterdam, naast de Markthal en station Rotterdam Blaak. Huurders kunnen de camping bezoeken om gratis advies te krijgen van huurexperts en een huurcheck te doen. Daarnaast zijn BNNVARA-presentatoren Sahil Amar Aïssa, Jurre Geluk en Ciana Mayam aanwezig om verslag te doen van de actie. Op BNNVARA.nl is een online huurcheck te vinden en kunnen huurders meer lezen over hun rechten als huurder.

Het Huur Is Te Duur spreekuur

BNNVARA organiseert op woensdagavond 1 juni een online spreekuur voor jonge huurders die met vragen zitten over hun huurwoning en huurprijs. Vragen insturen en aanmelden voor de livestream kan via deze link.

Van aandacht naar actie

BNNVARA maakt als uitgesproken media-organisatie programma’s voor een breed publiek, waarbij wij strijden voor een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. Die strijd leveren we niet alleen door verhalen over onrecht en misstanden te vinden en te vertellen, maar ook door zelf in actie te komen en de verandering in gang te zetten.

Partners

De actie van BNNVARA is tot stand gekomen mede dankzij de samenwerking met de Huurteams van Urbannerdam, stichting !WOON, de Woonbond en de Landelijke Studentenvakbond.