IkRedHetNietMeer gaat door: BNNVARA in de bres voor 1,3 miljoen mensen

Amber Kortzorg: "De afgelopen weken ontvingen we bij de Kassa-redactie honderden verhalen van mensen die hun huishoudboekje deelden en het (bijna) niet meer redden. Het is belangrijk dat we deze verhalen blijven brengen en het onderwerp bespreekbaar maken. Er mag geen taboe bestaan. Daarom lanceren we vandaag het platform Ikredhetnietmeer.bnnvara.nl. Daarnaast onderzoeken we of we mensen die hulp aanbieden en mensen die hulp vragen aan elkaar kunnen koppelen. Een ding is zeker: er is nú actie nodig want wachten op de politiek duurt voor veel mensen simpelweg te lang."