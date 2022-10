theme-icon Duurzaam leven

BN'ers verenigen zich in strijd tegen bio-industrie

Onder het motto 'Laat varkens lekker zwijnen', grijpen tachtig bekende Nederlanders samen dierendag aan om een statement te maken tegen de bio-industrie. Onder anderen Anouk, Paulien Cornelisse, Freek de Jonge en Pierre Bokma ondertekenden de brief.

De brief werd in samenwerking met historicus en publicist Rutger Bregman geschreven. De oproep staat in vier landelijke kranten, is te horen op de radio en te zien op posters in meerdere grote steden.

“Kies vaker voor plantaardig”

In de brief wordt opgeroepen om voor meer plantaardig te kiezen. “En verkoop alleen nog vlees en zuivel met tenminste 3 sterren van het Beter Leven Keurmerk. Regering, koop de bio-industrie uit en help boeren om hun bedrijf te hervormen", is er ook te lezen in de brief. "Dierwaardig Nederland is binnen handbereik. Kop uit het zand en schouders eronder. Wie doet er mee?"

Initiatiefnemer Varkens in Nood

Het initiatief komt van Varkens in Nood, de stichting die 25 jaar geleden op dierendag ontstond met een soortgelijke actie. Frederieke Schouten, dierenarts en directeur Varkens in Nood: "De boeren en vooral de dieren hebben perspectief nodig. We weten al jaren dat onze omgang met dieren anders moet. De huidige landbouwtransitie is hét moment voor verandering." ANP.

Benieuwd naar welke BN’ers meedoen? Je kunt het hier bekijken.