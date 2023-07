Blikjes mee naar huis? Hack legt honderden statiegeldautomaten plat theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2285 keer bekeken • bewaren

Honderden statiegeldautomaten in supermarkten zoals Albert Heijn, Jumbo en Aldi werken sinds maandag niet of nauwelijks meer. Dat is het gevolg van een cyberaanval op fabrikant Tomra, die statiegeldautomaten produceert. In het ergste geval moeten klanten de statiegeldflesjes en -blikjes weer mee naar huis nemen, aldus een woordvoerder van brancheorganisatie CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)

Tomra is gevestigd in Noorwegen, maar levert statiegeldautomaten in meerdere landen, waaronder Nederland. Op zondag is Tomra doelwit geworden van een cyberaanval, waardoor enkele systemen offline zijn gehaald om ergere problemen te voorkomen, zo laat het bedrijf weten.

Alle automaten offline: kun je nog flesjes en blikjes inleveren?

In Nederland staan zo'n vierduizend automaten van producent Tomra. Deze zijn allemaal offline gehaald, maar je kunt vaak nog wél flesjes en blikjes inleveren. Hoe zit dat?

De apparaten functioneren wel, maar zijn vanwege de cyberaanval niet verbonden met systemen van Tomra. In het geval van storingen is het mogelijk einde verhaal, want medewerkers van Tomra kunnen niet op afstand meekijken om het probleem te verhelpen. Updates uitvoeren – zodat de machines nieuwe verpakkingen herkennen – is momenteel evenmin mogelijk. Oudere automaten vallen bovendien regelmatig uit vanwege een gebrek aan geheugen.

De timing is wat dat betreft ongelukkig, want sinds er statiegeld op blikjes zit, is er aanzienlijk vaker sprake van storingen. De automaten lopen bijvoorbeeld vast door plakkerige restjes drinken.

Bij meerdere supermarkten hangen al briefjes met de mededeling dat inleveren van statiegeldverpakkingen niet langer mogelijk is. Zo deelt cyberdeskundige en ethisch hacker Rickey Gevers de volgende foto's op Twitter:

In welke supermarkten kun je problemen ervaren?

AD.nl meldt dat machines van Tomra onder meer in Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Plus, COOP en Spar staan. Als jij regelmatig bij één van deze supermarkten winkelt, is het misschien geen slecht idee om de tassen met flessen en blikjes even thuis te laten tot je zeker weet dat de automaat werkt.

Waarom is dat? "In het ergste geval moeten klanten hun flessen en blikjes weer even mee naar huis nemen", aldus een woordvoerder van CBL.

