Bijna de helft van de Nederlanders beweegt niet genoeg

Het statistiekbureau hield een gezondheidsenquête en stelde een leefstijlmonitor op in samenwerking met gezondheidsinstituut RIVM. In hoeverre het allemaal met corona te maken heeft, is lastig te zeggen. Er werd de mensen naar hun gedrag in een 'normale' week gevraagd, maar een normale week was in coronatijd een veranderend begrip. Daarbij leken veel mensen te gaan wandelen, maar waren sportscholen veelvuldig dicht en mocht er vaak niet in groepsverband worden gesport.