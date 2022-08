Wat wordt er vergoed bij een GLI-programma? 08-01-2021 • leestijd 2 minuten • 5581 keer bekeken • bewaren

Een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is erop gericht om het gedrag blijvend te veranderen om zo een gezonde leefstijl te krijgen. In dit artikel lees je meer over de vergoedingen van een GLI-traject.

Sinds 1 januari 2019 zitten er drie erkende GLI’s in de basisverzekering die worden vergoed, namelijk de BeweegKuur, SLIMMER en CooL. Wie in aanmerking komt voor één van deze GLI-programma’s, krijgt dit 100 procent vergoed. Je leest hier of jij in aanmerking komt voor een traject . Er bestaan meer GLI’s, maar die zijn nog niet effectief bewezen genoeg. Alleen GLI’s die bewezen effectief zijn, worden vergoed.

Wie bepaalt welke GLI ik krijg?

De zorgverzekeraar beslist welke GLI vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Daarover zijn afspraken gemaakt met de zorgverleners. Om in een GLI-traject te belanden, moet je doorverwezen worden door je huisarts. Je hoeft geen eigen risico te betalen voor de GLI, maar vraag wel even na bij de zorgverzekeraar wat de voorwaarden zijn voor de vergoeding.

Wat hebben de zorgverzekeraar en de behandelaar nodig?

Wanneer de huisarts heeft bepaald dat je in aanmerking komt voor een GLI, dan heeft de zorgverzekeraar in ieder geval de verwijsbrief van de huisarts nodig. Daarnaast heeft de behandelaar de verwijsbrief nodig. Ga je naar een ander ziekenhuis voor bijvoorbeeld metingen? Dan is er mogelijk een tertiaire verwijzing nodig.

Een tertiaire verwijzing is een verwijsbrief van een medisch specialist die jou doorverwijst naar een ander medisch specialist in een ander niet-geselecteerd ziekenhuis. Een tertiaire verwijzing zorgt ervoor dat de behandeling wel volledig wordt vergoed.

Aan welke kosten moet ik nog meer denken?

De GLI gaat uit van de intrinsieke motivatie van de deelnemer. De deelnemer moet zelf het heft in eigen hand nemen om voor een gezonde leefstijl te gaan. De leefstijlcoach helpt je hiermee en biedt handvatten. Samen kijken jullie naar wat het beste werkt. Als dat betekent dat er meer beweging nodig is, dan kun je je aanmelden voor een wandelclub of de sportschool. De kosten hiervoor komen voor eigen rekening . Dit soort activiteiten zijn namelijk geen onderdeel van de GLI en wordt dan ook niet vergoed.

Mocht uit het GLI-programma blijken dat je andere klachten hebt, dan kan de huisarts je doorverwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog. Hiervoor betaal je wel je eigen risico . Daarnaast betaal je zelf de reiskosten.

Hoelang wordt een GLI vergoed?

Een GLI wordt gedurende het hele traject vergoed. Maar let op: wijzig jij van verzekering? Dan kan het zijn dat de vergoeding voor de GLI vervalt. Overleg dus goed met je verzekeraar wat de voorwaarden zijn.

Doe online mee!

hier het dossier raadplegen waarin artikelen en video’s staan over leefstijl, voeding, beweging en meer. Je kunt je ook hier aanmelden voor onze Facebookgroep, waarin leden elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Volg Kassa’s leefstijlprogramma online! Je kuntraadplegen waarin artikelen en video’s staan over leefstijl, voeding, beweging en meer. Je kunt je ookvoor onze Facebookgroep, waarin leden elkaar kunnen helpen en ondersteunen.