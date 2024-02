Betaalrekening steeds duurder, grootste kostenstijging voor klant ING

Volgens de onderzoekers was ING vijf jaar terug nog een van de goedkoopste opties voor een betaalrekening met één betaalpas. Toen kostte een betaalrekening 18,60 euro per jaar. Maar nu betalen klanten volgens de prijsvergelijking 43,80 euro per jaar. Dat is een stijging van 135 procent. Daarmee is ING de grootste stijger.