Bibliotheek leende in 2020 flink meer e-books uit 19-01-2021 • leestijd 2 minuten • bewaren

Nederlanders zijn vaker digitale bibliotheekboeken gaan lenen. Het aantal e-books dat werd uitgeleend via de online bibliotheek is in 2020 flink toegenomen. De Koninklijke Bibliotheek (KB), de nationale bibliotheek van Nederland, ziet de coronacrisis als de oorzaak hiervoor.

De online bibliotheek is een onderdeel van de KB. Er zijn in de online bibliotheek zo'n 33.000 e-books en 4.400 luisterboeken te vinden. Er werden in 2020 ongeveer 5,6 miljoen digitale boeken uitgeleend. In 2019 waren dit er nog 3,9 miljoen. Dit komt neer op een stijging van 44 procent. In de voorafgaande jaren lag de groei tussen de 10 en 15 procent. In de online luisterboeken is eenzelfde stijging te zien.

Online uitleenmogelijkheden bibliotheken

Volgens de Eric Daamen van de KB is de toename toe te schrijven aan de corona-lockdown. Lokale bibliotheken moesten tijdens de eerste lockdown voor lange tijd dicht. Toen hebben bibliotheken de digitale uitleenmogelijkheden actief onder de aandacht gebracht.

Bibliotheek lanceert apps voor uitlenen e-books

Niet alleen mensen met een biliotheekpas hebben actief gebruik gemaakt van het online lenen van boeken, ook niet-leden konden een paar maanden lang gratis honderd verschillende digitale bibliotheekboeken lezen. Hierdoor gebruikten ongeveer 160.000 de ThuisBieb-app. 57 procent van de gebruikers was geen lid van de KB.