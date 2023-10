Bezitters van zonnepanelen zijn honderden euro's duurder uit theme-icon Geld • 19-10-2023 • leestijd 3 minuten • 47615 keer bekeken • bewaren

Bezitters van zonnepanelen die een nieuw energiecontract afsluiten, zijn op jaarbasis tot enkele honderden euro's meer kwijt aan. Dat komt doordat energieleveranciers extra kosten in rekening brengen wegens het salderen. Zo kan de energierekening op jaarbasis tot zo'n 270 euro hoger uitvallen.

Dat meldt AD.nl naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd door vergelijkingssite Keuze.nl. In het onderzoek zijn de energietarieven vergeleken voor huishoudens met zonnepanelen én voor huishoudens die geen zonnepanelen hebben.

Gebleken is dat de verschillen voornamelijk ontstaan doordat veel energieleveranciers de zogenaamde cashbacks niet langer toekennen bij het einde van het energiecontract. Daardoor lopen huishoudens geld mis.

Betalen voor terugleveren stroom

Het fenomeen dat bezitters van zonnepanelen moeten betalen voor het terugleveren van stroom is vrij recent. Afgelopen augustus kondigde energieleverancier Vandebron als eerste aan dat ze klanten die veel energie terugleveren aan het net daarvoor een vergoeding in rekening zouden brengen. Volgens Vandebron was dat nodig om de kosten voor de salderingsregeling te kunnen dekken.

Het idee van salderen is dat huishoudens de extra energie die ze in de zomer opwekken en vervolgens aan het net leveren, gratis kunnen afnemen in de donkere wintermaanden. Op die manier worden de opbrengst en het verbruik met elkaar verrekend, voor veel bezitters van zonnepanelen een reden om de overstap te maken.

Probleem is echter dat dit energiebedrijven geld kost, want energie is duurder in de winter. Ook is er enige controverse over het feit dat óók klanten die niet over zonnepanelen beschikken via een omweg aan deze regeling meebetalen: tegenstanders beargumenteren dat dit bepaald geen eerlijke gang van zaken is.

Andere energieleveranciers volgen

Gebleken is dat andere energieleveranciers het voorbeeld van Vandebron de afgelopen maanden hebben gevolgd en bezitters van zonnepanelen ook extra kosten in rekening brengen, al werd dat in veel gevallen bepaald niet van de daken geschreeuwd.

Soms worden de extra kosten bijvoorbeeld weggestopt in het aanbod, waardoor je als eigenaar van zonnepanelen een hoger bedrag op de offerte ziet staan. En volgens AD.nl zijn er zelfs energieleveranciers die helemaal geen klanten met zonnepanelen meer willen: via vergelijkingssites krijgt deze groep überhaupt geen aanbod meer.

Maar de meest gebruikte methode is het schrappen van de cashback. En dat kan – afhankelijk van de aanbieder en het contract – zo'n 120 tot 270 euro per jaar schelen. Geert Wirken van vergelijkingssite Keuze.nl: "Die verschillen zijn op basis van de huidige tarieven. Vorige week waren de cashbacks hoger en het verschil met of zonder zonnepanelen nog groter."

Er zijn vijftien energieleveranciers vergeleken. Daarvan rekenen er elf extra kosten aan huishoudens die zonnestroom terugleveren, óók als deze huishoudens naar verhouding heel weinig leveren aan het net.

Bekijk deze reportage uit augustus van dit jaar en lees het bijbehorende artikel voor tips om een betrouwbare leverancier van zonnepanelen te vinden.

Meerjarige contracten worden schaarser en schaarser

Ook is gebleken dat het voor bezitters van zonnepanelen steeds lastiger wordt om een contract af te sluiten met een looptijd van langer dan één jaar. Energieleveranciers bieden deze contracten liever niet aan uit onzekerheid over de toekomst van de salderingsregeling.

Zo vragen leveranciers zich af of de regeling per 2025 daadwerkelijk wordt afgebouwd en is er onzekerheid over de hoogte van de minimale terugleververgoeding die huishoudens met zonnepanelen zouden moeten betalen.

Belangstelling voor zonnepanelen neemt af

Huishoudens vinden het minder interessant om zonnepanelen te nemen, zo constateert de installatiebranche. Waar de branche vorig jaar nog gouden tijden beleefde door de torenhoge energieprijzen, merken ze nu een terugloop in de belangstelling.

Eén van de redenen zijn de extra kosten die energieleveranciers in rekening brengen. Daardoor wordt de terugverdientijd immers langer, gemiddeld duurt het zo'n anderhalf jaar langer voordat bezitters van zonnepanelen hun investering hebben terugverdiend.

Ook speelt mee dat zonnepanelen de afgelopen twee jaar zo'n 50 procent duurder zijn geworden, aldus Milieu Centraal. Ook dat is van invloed op de terugverdientijd, want die is opgelopen naar gemiddeld acht jaar.

