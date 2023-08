Hoe kies je een betrouwbare partij voor je zonnepanelen? theme-icon Duurzaam leven • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2562 keer bekeken • bewaren

Door de hoge energieprijzen is de vraag naar zonnepanelen extreem toegenomen. Wie op internet op zoek gaat naar informatie hierover wordt overstelpt met advertenties waarbij de ene aanbieding nog mooier is dan de andere. Voor de consument is het lastig om wegwijs worden in dit oerwoud van aanbieders van zonnepanelen. En omdat het een vrije markt is, loop je de kans dat je in zee gaat met een installateur die het niet zo nauw neemt met bijvoorbeeld de veiligheid of goede installatie.

Eind dit jaar liggen er zo'n 80 miljoen zonnepanelen op de Nederlandse daken, dat zijn maar liefst 6 miljoen huishoudens. En om aan die enorme vraag te voldoen zijn veel installateurs nodig.

En daar wringt de schoen. Door een groot tekort aan erkende installateurs neemt de wachttijd toe tot soms wel driekwart jaar. En voor veel mensen duurt dat te lang omdat ze nog willen profiteren van subsidies en een gunstige salderingsregeling die per 2024 komt te vervallen. Het gevaar is dat je als consument door deze haast te maken krijgt met een aanbieder die vooral uit is op snel geld verdienen en minder op de dienstverlening.

Het loopt de spuigaten uit

Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, loopt het de spuigaten uit: “Er zijn teveel bedrijven die het niet nauw nemen met de veiligheidsmaatregelen en kwaliteitseisen.Het gaat hier wel om technisch vakwerk. De beunhazen moeten verdwijnen uit de markt.”

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, simpelweg omdat je als onderneming geen certificaat of diploma nodig hebt om panelen te verkopen of plaatsen. En door het tekort aan vakmensen zijn allerlei ondernemingen in dit gat van vraag en aanbod gesprongen.

Volgens Sjaak Drinkenburg, jurist bij DAS Rechtsbijstand, neemt het aantal klachten over de ‘zonnepanelen-cowboys’ fors toe. Vorig jaar waren er zo'n 800 geschillen en in de eerste helft van dit jaar staat de teller al op ruim 600. Veel van die klachten hebben betrekking op panelen of onderdelen die niet of veel te laat geleverd worden. En waar je bij een gerenommeerd bedrijf een goede afhandeling van klachten en problemen kunt verwachten is het bij zonnepanelencowboys maar afwachten of je probleem opgelost gaat worden.

Onveilige situaties

En los van het feit dat goedkoop ook vaak duurkoop blijkt te zijn kan een ondeugdelijke installatie ook voor onveilige situaties zorgen. Denk aan kortsluiting maar ook aan brandgevaar door foutief aangesloten apparatuur. De Brandweer is in samenwerking met Techniek Nederland en de verzekeraars de publiekscampage Veilig Huis Vinkie (Veilig huis vinkie - Brandweer) gestart. Hierin worden tips gegeven hoe je er zelf voor kan zorgen dat de installatie zo veilig mogelijk verloopt.

Wil je meer informatie over de installatie van zonnepanelen en wil je weten waar je zoal terecht kunt voor een erkend installateur bij jou in de buurt? Kijk dan op www.zonnekeur.nl