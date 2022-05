Betalen om contant geld te gebruiken? Limiet 'cashboete' verhoogd 08-04-2022 • leestijd 2 minuten • 71017 keer bekeken • bewaren

Betaal jij regelmatig met contant geld? De komende vijf jaar hoeven consumenten daar niet extra voor te betalen, zolang de jaarlijkse opnamelimiet niet groter is dan de bovengrens. En ook deze bovengrens gaat omhoog, van 12.000 euro naar 17.500 euro. Dat is het resultaat van het Convenant Contant Geld, waar de Consumentenbond afspraken over heeft gemaakt met De Nederlandsche Bank (DNB), het Ministerie van Financiën en de bankensector.

ABN AMRO was vorig jaar de eerste bank die aankondigde dat klanten voortaan extra moesten betalen als zij grote sommen contant geld opnamen. De jaarlijkse limiet voor reguliere klanten was vastgesteld op 10.000 euro. Neem je in een jaar meer contant geld op? Dan betaalde je voortaan 5 euro per transactie zodra deze bovengrens is overschreden.

Dit besluit was aanleiding voor de nodige kritiek: verschillende partijen waren van mening dat de toegankelijkheid van contant geld hierdoor onder druk kwam te staan. Want hoewel Nederlandse consumenten steeds meer digitaal betalen, werd contant geld alsnog in ruim twintig procent van alle betalingen die vorig jaar plaatsvonden gebruikt als betaalmiddel, aldus deze factsheet van Betaalvereniging Nederland.

ABN AMRO verhoogde de limiet na kritiek van de Consumentenbond naar 12.000 euro per jaar, maar ook dat vond de bond onvoldoende.

Opnamelimiet gaat naar 17.500 euro per jaar

In het nieuw afgesloten Convenant Contant Geld is afgesproken dat ABN de jaarlijkse limiet verhoogt naar 17.500 euro. Pas als deze grens wordt overschreden, betalen consumenten aanvullende transactiekosten per opname.

Voor doorsnee consumenten betekent dit dat zij toegang houden tot contant geld zonder extra transactiekosten te moeten betalen: omgerekend gaat het maandelijks om een bedrag van net geen 1500 euro. Voor de meeste mensen ruim voldoende om de maandelijkse boodschappen mee te kunnen betalen, is kort gezegd het uitgangspunt.

En daarmee blijft de toegankelijkheid van contant geld de komende jaren gewaarborgd, want het convenant is van kracht tot 7 april 2027. In de eurozone is contant geld in de vorm van bankbiljetten en muntgeld nu eenmaal een wettig betaalmiddel, en dat moet zo blijven. De Consumentenbond stelt: "Iedereen die dat wil moet gebruik kunnen maken van cash."

Ook afspraken over aantal geldautomaten

In het convenant is verder vastgelegd dat de tarieven voor het opnemen en storten van eurobiljetten en -munten zijn bevroren tot juli 2023. Dat betekent dat banken deze tarieven gedurende deze periode niet mogen verhogen. Wél mogen ze besluiten om deze tarieven te verlagen, want dat is in het voordeel van de consument.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over "het minimumaantal, de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van geldautomaten". Aan de wens om contant geld voor iedereen toegankelijk te houden kan immers alleen worden voldaan als er ook voldoende geldautomaten zijn.