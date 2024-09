Betaalpakket bij ING wordt volgend jaar duurder: tarieven verhoogd

De ongeveer 8 miljoen klanten die een betaalpakket en/of creditcard hebben bij ING, gaan vanaf 2025 meer betalen. De bank heeft aangekondigd dat de tarieven van particuliere betaalpakketten worden verhoogd. Per 1 januari 2025 worden alle particuliere betaalpakketten 25 cent per maand duurder. Lees hier meer.

De reden die banken doorgaans opgeven als er een verhoging van de tarieven wordt aangekondigd, is vrijwel altijd hetzelfde, en dit geval is dat niet anders. Volgens ING is het noodzakelijk in het kader van de veiligheid.

We zetten de verschillende pakketvormen even op een rij. Ook noemen we per variant het huidige tarief dat klanten per maand betalen en het tarief dat klanten per 1 januari 2025 voor datzelfde pakket betalen.