Betaalde doorschakeldiensten voor gratis telefoonnummers binnenkort verboden

Mensen die via een zoekmachine opzoeken hoe ze bijvoorbeeld naar de GGD of Belastingdienst kunnen bellen, komen vaak uit bij advertenties voor betaalde telefoonnummers die naar de gratis 0800-nummers staan doorgeschakeld.

Volgens de ACM hebben bellers vaak niet door dat ze via een betaald telefoonnummer bellen, ook als de doorschakeldiensten aangeven welke kosten eraan verbonden zijn. Vaak is het tarief zo'n 1 euro per minuut.