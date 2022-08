Bestelknop van bol.com onduidelijk verklaard door rechter 10-08-2022 • leestijd 2 minuten • 178 keer bekeken • bewaren

De bestelknop van bol.com voldeed niet aan de vereisten, zo luidt de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank. Een consument die nog een rekening had openstaan bij de webwinkel hoefde die van de rechter daarom niet te betalen.

In de zaak gaat het om iemand die voor zo'n 200 euro spullen had besteld, maar ze nooit geleverd had gekregen. Bol.com wilde toch geld zien en liet de zaak voor de rechter komen. Maar die heeft de vordering afgewezen en de koopovereenkomst nietig verklaard. Bol.com zou namelijk niet voldoende duidelijk hebben gemaakt dat met het klikken op de bestelknop een betalingsverplichting werd aangegaan.

Uitspraak van Duitse rechtbank

Jurist Boudewijn Kamphuijs van juridisch adviesbureau Aliter Melius legt uit dat de rechter zich baseert op antwoorden die het Europees Hof van Justitie in april gaf na vragen van een Duitse rechtbank. Die zaak ging over een man die zijn hotelboeking weigerde te betalen aan Booking.com. Volgens het hof in Luxemburg moet op de bestelknop een goed leesbare en ondubbelzinnige vermelding van de betalingsverplichting worden aangebracht.

Bol.com heeft zijn bestelknop inmiddels aangepast naar "bestellen en betalen" in plaats van "bestelling afronden", zodat het voor consumenten duidelijker is dat zij een betalingsverplichting aangaan. Een woordvoerster laat weten dat de webwinkel werd verrast door de antwoorden van het Europese Hof van eerder dit jaar.

