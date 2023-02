Belbus: Otto laat klant betalen voor teruggestuurde pakketjes

4 feb. 2023 - 21:56

beetje raar verhaal, pakketje was dus wel aangenomen, maar niet opengemaakt, ook niet door een fraude team onderzocht dus. wie is er eigenlijk aansprakelijk voor vermissing of schade bij vervoer? de vervoerders!! al hebben die een standaard vergoeding en aanvullend kan je een verzekering afsluiten. maar dat is soms overbodig. note: meestal hebben ze een standaard zin in de AV waarin ze zichzelf niet aansprakelijk stellen, maar dat is van hetzelfde pak laken als als het garderobe bordje ('De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen). in nederland is degene die de schade of vermissing veroorzaakt aansprakelijk en daar kan niemand vanaf wijken, een verzekering overeenkomen kan, maar voor alle schade wat NIET gedekt is blijft de vervoerder nog steeds aansprakelijk. de postwet mag dan wel wettelijk geregeld staan, maar het burgerlijk wetboek is een stap sterker en die is altijd leidend rechtsgeldig boven regelingen of algemene voorwaarden. nu was het verhaal dat het pakje afweek van de verzonden (kilo)grammen, zonder verdere bewijzen. Een beetje online retailer heeft een fraudeteam, dat onder toezicht en beeld opnames dan onderzoek doet, deze moeten dan gedeeld worden met alle partijen mocht het tot rechtszaak komen kan men zich goed verweren. maar dat het 2x fout gaat, dan ligt vrijwel altijd de fout aan het einde van de keten.