Belbus MediaMarkt: Tv nog kapotter na reparatie

Curtis erft een LG 43 inch tv van zijn opa Krijn die in november overleden is. Als Curtis de tv overneemt, ziet hij dat er blauwe vlekken over heel het scherm zitten. Daarom brengt hij de tv naar de MediaMarkt voor reparatie. Als hij die kapotter terugkrijgt, brengt hij de tv weer terug naar de MediaMarkt. En dan hoort hij vervolgens niets...

Op 25 september 2020 kopen Curtis en Opa Krijn de LG 43 inch tv samen bij de MediaMarkt Alexandrium in Rotterdam. Opa Krijn kan dan naar zijn favoriete sportprogramma’s kijken en is erg blij met de tv. In november vorig jaar overlijdt opa Krijn.

Curtis erft de tv en merkt meteen dat er blauwe vlekken op het scherm van de tv zitten. Er is iets mis met het licht achter de lcd. De tv valt dan net buiten de garantie van twee jaar. Hij besluit de tv te laten repareren en brengt deze op 18 december 2022 naar de MediaMarkt waar deze ook gekocht is. Hij betaalt vooraf 131 euro voor de reparatie.

Meer blauwe vlekken en "gratis" kras

Een paar weken later volgt een onaangename verrassing als hij de tv weer thuis uitpakt. Er zitten meer blauwe vlekken in het scherm en zelfs een nieuwe kras! Curtis snapt er niks van en brengt de tv de volgende dag weer terug naar de MediaMarkt. Daar nemen ze hem weer in voor reparatie. Daarna hoort Curtis niks meer van MediaMarkt. Hij belt de klantenservice meerdere malen, maar hij krijgt elke keer hetzelfde te horen. Ze kunnen hem niet verder helpen en hij moet nog even afwachten omdat de tv in verwerking is.

De confrontatie (met excuses)

Na twee maanden wachten is voor Curtis de maat vol. Hij is woedend en voelt zich als klant in de steek gelaten. Samen met de Belbus gaat hij naar het hoofdkantoor van MediaMarkt om verhaal te halen. Want waar is die tv nou eigenlijk?

MediaMarkt biedt excuses aan voor de slechte communicatie. De tv was namelijk niet meer te maken. Ze bieden aan de reparatiekosten te vergoeden en een nieuwe tv ter waarde van 450 euro. Maar Curtis wil liever het geld terug en Mediamarkt gaat daarmee akkoord.