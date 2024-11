Belbus: Iddink geeft borg schoolboeken maar niet terug Vandaag • leestijd 2 minuten • 53 keer bekeken • bewaren

Als de dochter van Samantha Zelliën slaagt voor haar mavo-examen, lijkt haar middelbareschooltijd definitief afgesloten. Alleen is het heel veel gedoe om de borg voor de schoolboeken terug te krijgen. Het gaat om 75 euro en Samantha is er al maanden mee bezig. Iddink, het bedrijf dat de boeken uitleent, geeft niet thuis.

Normaal gesproken lever je de boeken in op de laatste schooldag. Alleen is het gezin op dat moment een weekendje weg. Samantha verstuurt de boeken daarom eind juli zelf naar Iddink. Nadat ze bevestiging krijgt dat het bedrijf de boeken heeft ontvangen, verwacht ze dat de borg snel terug op haar rekening wordt gestort. Als ze een maand later nog steeds niks heeft gehoord, meldt ze zich bij de klantenservice. Ze vertellen haar dat ze de terugbetaling van de borg handmatig moet aanvragen in haar Iddink-account. Dit doet ze meteen.

Wachten, wachten en wachten…

Toch heeft ze begin september nog steeds haar borg niet terug. Samantha neemt weer contact op met de klantenservice. Ze krijgt te horen dat ze “ermee bezig zijn”, en dat het nog twee weken kan duren. Omdat ze daarna nog steeds haar borg niet heeft, belt ze opnieuw. Weer krijgt ze te horen dat het in werking is gezet.

Als ze op 22 oktober wéér belt met de klantenservice, vertelt een medewerker aan de telefoon dat er nog helemaal níks in werking is gezet... Samantha is zo verontwaardigd dat ze de Belbus inschakelt.

Op bezoek bij Iddink

Samen met Mai stapt Samantha in de Belbus richting Ede. Eenmaal aangekomen bij het pand van Iddink, stappen ze een lege hal binnen met een kapotte intercom. Na een tijdje wachten en kloppen op de ramen komt er eindelijk een medewerker naar hen toe. Ze krijgen het telefoonnummer van commercieel directeur Margreet Vermeer. Helaas zit zij ziek thuis. Ze spreekt met Mai af om er later in de week op terug te komen.

Tóch een gesprek en een oplossing

De volgende dag staat de borg van 75 euro op de rekening van Samantha. Toch wil de commercieel directeur Samantha en Mai graag nog even te woord staan. Zij geeft aan dat het een moeilijk jaar is geweest voor het bedrijf en dat hierdoor sommige klachten minder snel zijn opgepakt. Vermeer belooft ook dat iedereen met hetzelfde probleem zich kan melden bij de klantenservice en dat het dan direct wordt geregeld.

Heb jij ook de Belbus nodig?

Heb jij een consumentenprobleem, lukt het je niet om het op te lossen en krijg je telkens maar weer nul op het rekest? Mail jouw probleem of klacht naar belbus@bnnvara.nl en vermeld daarbij je naam en telefoonnummer. We krijgen veel inzendingen, maar mochten we kans zien om iets voor je te betekenen, dan nemen we contact met je op.