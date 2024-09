Belbus: Hifi-winkel krijgt kapotte receiver niet gerepareerd Vandaag • leestijd 2 minuten • 53 keer bekeken • bewaren

In maart 2024 gaat de receiver van Piet kapot. Hij brengt deze terug naar de winkel waar hij ‘m gekocht heeft, Bartels Hifi in Tilburg. De winkelmedewerker vertelt hem dat het apparaat binnen vier tot acht weken gerepareerd zou zijn, maar inmiddels zijn we een half jaar verder.

Piet neemt meermaals contact op met Bartels. Hij mailt, belt en gaat langs. Steeds worden hem andere dingen verteld: ze moeten er nog even induiken… of ze wachten op een missend onderdeel. Ze beloven hem altijd dat ze “erop terug zullen komen”, maar dat gebeurt haast nooit. Steeds weer moet Piet achter zijn verdwenen product aan, tot ook Bartels toegeeft dat het te lang duurt.

Wachten op niks

De winkel belooft Piet een nieuwe receiver. Ze mailen hem met de vraag of er iemand thuis is op 16 augustus en Piet laat weten dat hij er tot 13.00 uur is. Hij wacht en wacht… maar er komt niks. Dan is voor hem de maat vol en schakelt Piet de Belbus in.

De zoektocht...

Mai en Piet stappen in de Belbus en rijden naar Bartels. Die claimt sinds dinsdag 3 september weer open te zijn, na een verbouwing in de zomer. Desondanks zijn bij aankomst de luiken dicht. Kloppen, aanbellen: niks heeft zin. Een beetje teleurgesteld besluiten we de boel in te pakken en naar huis te gaan. Mai belooft aan Piet dat ze alles op alles gaat zetten om tóch tot een oplossing te komen.

Nieuwe eigenaar biedt oplossing

Maar dan neemt Bartels alsnog contact op. De nieuwe eigenaar van het bedrijf belt met Mai, maar hij kan geen uitleg geven over waar de receiver is. Wel wil hij tot een oplossing komen en hij biedt Piet een nieuwe receiver aan, óf Piet krijgt het aankoopbedrag terug. Omdat Piet niet veel vertrouwen meer heeft in Bartels, kiest hij voor het laatste. Diezelfde avond nog heeft Piet het geld op zijn rekening.