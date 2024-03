Belbus: Het onvindbare Groupon en hun rampzalige retourbeleid Gisteren • leestijd 2 minuten • 114 keer bekeken • bewaren

Afgelopen juni koopt Didi voor zijn moeder Lienke een orthopedisch matras op de online marktplaats Groupon. Didi helpt zijn moeder wel vaker met dit soort zaken. Lienke heeft artrose, dus zo’n orthopedisch matras is hard nodig. Bij levering van het matras komen Didi en Lienke erachter dat ze de verkeerde maat hebben besteld. Geen ramp, dan retourneren ze 'm toch gewoon? Dat lijkt nou juist een probleem voor Groupon...

Zodra Didi het matras als retour opgeeft, zou hij een retourlabel moeten ontvangen van Groupon. Maar ook na tig mailtjes van Didi lijkt het voor Groupon heel moeilijk om het retourlabel daadwerkelijk toe te sturen.

Ook wordt Didi nauwelijks geholpen via de mail. Of hij krijgt de nikszeggende reactie "stuur alsjeblieft uw gegevens", terwijl deze al langere tijd bekend zijn bij Groupon.

Of het bedrijf vertelt Didi zijn probleem door te sturen naar een andere afdeling. Vervolgens hoort Didi daar niks meer over, terwijl het matras wel al zeven maanden in de kleine woonkamer van zijn moeder Lienke staat. Als klap op de vuurpijl is Groupon niet bereikbaar op het nummer wat zij op hun website communiceren. Zeg nou eerlijk Groupon, dat is toch hartstikke dom?

Dan brengt de Belbus het matras wel retour

Hoog tijd voor de Belbus om naar Amsterdam te gaan om verhaal te halen. We helpen Groupon alvast een beetje en nemen het matras plus het retourlabel voor ze mee. Eenmaal aangekomen in de hoofdstad zijn we heel verbaasd als we horen dat Groupon niet te vinden is in het World Trade Center, zoals ze dat zelf beweren.

En ook op een volgend adres dat vermeld staat op hun website, zijn ze niet te vinden. Hoe kan het dat Groupon onvindbaar is? We bellen met ons laatste beetje hoop de Head of PR van Groupon in Engeland. Helaas lijkt ook zij – net als Groupon zelf – niet te bereiken.

Geen enkele reactie, maar wél geld terug

Groupon neemt op geen enkele manier verantwoordelijkheid en wil niet samen kijken naar een oplossing. Prima, dan verzinnen we die zelf.

Op naar een daklozenopvang in de buurt. Die kunnen we gelukkig heel blij maken met het matras. Even later zien we zelfs dat Didi het geld terug heeft ontvangen van Groupon. Daklozenopvang blij, Didi blij en dus de Belbus blij.