Belbus: geen reis maar wel stress van reisorganisatie FTI

Wanneer we aankomen op het adres van FTI, komen we er achter dat FTI zich helemaal niet in het gebouw bevindt. We gaan even op een bankje zitten in de buurt om te overleggen hoe nu verder. Totdat er opeens iets aan komt vliegen! Het is het antwoord vanuit FTI in de vorm van een papieren vliegtuigje. Ze geven toe dat de lokale noodhulp vanuit FTI verkeerd heeft gehandeld en dat de twee vriendinnen een vergoeding van 1.100 euro krijgen. Jammer dat ze dat niet even in het echt konden vertellen, maar gelukkig zijn Sanne en Naima wel heel blij met deze oplossing.