theme-icon Geld

Belbus: een kinderrekening openen bij de ING is geen kinderspel Vandaag • leestijd 2 minuten • 54 keer bekeken • bewaren

Voor zijn pasgeboren zoon Julian wil Twan van Dijk bij de ING een spaarrekening openen. Daar kun je immers niet vroeg genoeg mee beginnen. Dat kan makkelijk en snel, zegt de ING. Maar zo makkelijk blijkt dat niet. En snel al helemaal niet. Twan en Julian belanden in een bureaucratische molen waarbij ook nog de identiteit van Julian moet worden gecheckt.

Twan meldt zijn zoon Julian eind november via mijnING aan voor een kinderrekening bij de ING. Binnen vijf dagen zou dat geregeld moeten zijn, maar als dat na twee weken nog niet is gebeurd, gaat Twan chatten met ING. En bellen. En weer chatten. En weer bellen. En steeds maar weer krijgt hij te horen dat het nog niet zover is, dat hij nog even geduld moet hebben.

Even geduld a.u.b.

En dan komt de aap uit de mouw. Er moet nog een persoonscheck plaatsvinden en daar lijkt het te blijven steken. Voor een baby van een paar weken? De ING moet zich aan de wet houden en iedereen die een rekening opent en iedereen moet dus gecheckt worden. Maar hoelang kan dat duren bij een pasgeboren baby, wat valt er te checken? Weer krijgt Twan te horen dat hij nog maar even geduld moet hebben. Twan vindt het raar maar besluit toch maar weer te wachten.

Als hij vervolgens toch weer navraag doet, krijgt hij te horen dat hij maar naar het ING-kantoor in Bussum moet gaan. Daar constateert men dat er wel een account is maar inderdaad nog steeds geen rekening. Wordt maar meteen weer aangevraagd en dan lijkt alles in orde. Binnen vijf dagen heeft Julian een rekening, wordt hem verteld. Binnen vijf minuten staat hij weer buiten.

ING trekt boetekleed aan

Een week later is het nog niet geregeld. En Twan gaat maar weer chatten en bellen. Als hij dan ook nog de opmerking krijgt: "Waarom gaat u bij een kantoor langs om een spaarrekening te openen, dat gaat makkelijk online", breekt zijn klomp. En vervolgens krijgt hij opnieuw te horen dat de achtergrond nog gecheckt moet worden en of hij nog even geduld heeft.

Na drie maanden is Twans geduld definitief op en samen met de Belbus gaat hij verhaal halen bij het hoofdkantoor van ING. Daar trekt men uitgebreid het boetekleed aan. Dit had nooit mogen gebeuren. Het simpele verhaal is dat de aanvraag ergens is blijven liggen, zelfs nadat Twan er meermaals naar heeft gevraagd. Volgens de woordvoerder is een uitgebreid team aan het bekijken hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

De achtergrond van Julian is gecheckt, de kinderrekening is inmiddels echt aangevraagd en is er binnen vijf dagen. Waar heeft Twan dat meer gehoord? Dit keer is het geen loze belofte en kan Julian van drie maanden eindelijk beginnen met sparen.