Bekeuring? In deze Nederlandse gemeenten staan de meeste flitspalen theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 4 minuten • 154 keer bekeken • bewaren

Links: Een snelweg in Nederland / Rechts: Flitspaal in Assen © Afbeelding rechts: Antoon Kuper via Flickr (Creative Commons-licentie)

Door rood licht gereden of geflitst na het maken van een snelheidsovertreding? Grote ergernis voor veel automobilisten, want niemand vindt het leuk om een verkeersboete te moeten betalen. Zonde van het geld. Maar in sommige Nederlandse gemeenten is de kans om geflitst te worden een stuk groter dan elders. Hoe zit dat? Waar staan de meeste flitspalen? En waar in Nederland is de kans het grootst dat jij geflitst wordt? Dat lees je hier.

Er zijn veel redenen om je aan de geldende maximumsnelheid te houden. Verkeersveiligheid is natuurlijk een reden, maar financiële overwegingen kunnen ook meespelen. De hoogte van een verkeersboete kan namelijk al snel oplopen tot enkele honderden euro's, geld dat je ongetwijfeld liever aan iets anders besteedt. En maak je het bijzonder bont? Dan behoort zelfs inname van het rijbewijs tot de mogelijkheden.

De verkeersregels moeten ook worden gehandhaafd. Een flitspaal is één van de manieren om te kunnen controleren of burgers zich aan de maximumsnelheid houden en of ze niet door rood licht rijden. Het Openbaar Ministerie bepaalt in samenspraak met wegbeheerders en de politie waar flitspalen precies komen te staan.

En dat leidt op gemeentelijk niveau tot de nodige verschillen. In sommige gemeenten is de kans dat jij wordt geflitst namelijk aanzienlijk groter dan elders. Hoe zit dat precies?

Gemeenten met veel snelheids- en roodlichtcontroles

Om te bepalen waar de meeste vaste en mobiele flitsers staan, moet je allereerst weten hoe de flitspalen door Nederland verspreid zijn.

Juridisch dienstverlener Goldenstein Legal heeft dat onderzocht en heeft daarbij gebruik gemaakt van cijfers van het Openbaar Ministerie. Omdat het onderzoek ergens moet worden afgebakend, is ervoor gekozen om het aantal flitspalen in de twintig grootste gemeenten van Nederland in kaart te brengen.

Uit het onderzoek blijkt dat er in deze gemeenten gemideld 11,6 vaste flitspalen staan en één mobiele flitspaal. Op landelijk niveau is het zo dat de meeste flitspalen zich in Den Haag en Rotterdam bevinden: in beide gemeenten zijn 22 locaties waar automobilisten dagelijks kunnen worden gecontroleerd. Nijmegen en Eindhoven volgen kort daarop met in beide gemeenten 20 vaste én mobiele snelheids- en roodlichtcontroles.

Maar hoe verhouden deze aantallen zich ten opzichte van de hoeveelheid wegdek per gemeente? De wegdichtheid en het aantal kilometers wegdek is per gemeente immers verschillend.

Projectmanager Jude Leistra van Goldenstein Legal legt uit: "Met name de hoeveelheid flitspalen van Nijmegen valt op omdat de gemeente aanzienlijk kleiner is dan gemeenten als Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Om de gegevens van de verschillende gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken, hebben we het aantal flitspalen afgezet tegen de bestaande weglengte. Dit maakt de hoge flitspaaldichtheid in Nijmegen nog duidelijker."

Flitspaaldichtheid: de lengte van het wegdek maakt uit

In het onderzoek is dus niet alleen gekeken naar het absolute aantal flitspalen, maar is óók de weglengte per gemeente meegewogen in de resultaten. Op die manier ontstaat een duidelijker, meer volledig beeld. Want als ook de weglengte wordt meegewogen in het onderzoek, zien de resultaten er ineens een stuk anders uit.

Volgens deze methode blijkt namelijk dat niet Den Haag en Rotterdam, maar de gemeente Haarlem relatief gezien het grootste aantal flitspalen heeft, meer specifiek 31,25 flitspalen per 1.000 kilometer weg. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen vaste flitspalen en mobiele flitsers. En dat komt doordat de totale weglengte in de gemeente Haarlem veel lager is dan in Den Haag en Rotterdam.

Op de tweede plaats volgt Nijmegen met 30,12 flitspalen per 1.000 kilometer weg. De top vijf wordt afgesloten door respectievelijk Amersfoort (25 flitspalen per 1.000 km), Eindhoven (19,63 flitspalen per 1.000 km) en 's-Hertogenbosch (19,59 flitspalen per 1.000 km).

Jude Leistra: "Uit onze analyse blijkt dat er landelijk enorme verschillen zijn als het gaat om snelheids- en roodlichtcontroles in het wegverkeer. In Haarlem zijn er, gemeten naar de bestaande weglengte, bijvoorbeeld 12 keer meer flitspalen geplaatst dan in Zoetermeer."

Top 20: In deze gemeenten is de flitspaaldichtheid het grootst

Hieronder volgt de volledige top 20 van alle onderzochte gemeenten. Achter de naam van iedere gemeente staat tussen haakjes een getal. Dat getal geeft aan hoeveel flitspalen er in die gemeente per 1.000 kilometer weg aanwezig zijn. Dat getal wijkt dus af van het absolute of werkelijke aantal in die gemeente aanwezige flitspalen.

Zo weet je meteen in welke gemeenten de kans groot is dat jij wordt geflitst, mocht je ter plekke ergens door rood licht rijden of een snelheidsovertreding begaan. Reden genoeg om extra op je snelheid te letten en de verkeersregels in acht te nemen. Goed voor jou, goed voor de verkeersveiligheid én goed voor de portemonnee.

Haarlem (31,25 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Nijmegen (30,12 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Amersfoort (25 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Eindhoven (19,63 flitspalen per 1.000 kilometer weg) 's-Hertogenbosch (19,59 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Den Haag (19,18 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Arnhem (17,93 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Tilburg (12,26 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Haarlemmermeer (12,05 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Utrecht (10,92 flitspalen per 1.000 kilometer weg)] Rotterdam (10,84 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Zwolle (10,28 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Groningen (10,1 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Zaanstad (9,93 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Almere (9,33 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Amsterdam (6,8 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Enschede (5,99 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Breda (5,74 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Apeldoorn (3,13 flitspalen per 1.000 kilometer weg) Zoetermeer (2,46 flitspalen per 1.000 kilometer weg)

In de flitspalenranglijst van Goldenstein Legal zijn de cijfers voorzien van aanvullende context, duiding en informatie. Daar kun je bijvoorbeeld zien over hoeveel kilometer weglengte iedere gemeente beschikt en de verhouding tussen vaste en mobiele flitspalen.

Lees ook deze artikelen