Huidige ov-chipkaart nog tot 2025 in gebruik

De chiptechniek in de huidige ov-chipkaart is verouderd en aan vervanging toe, waardoor de nieuwe ov-pas nodig is. Ook is het vanaf dinsdag voor het eerst in het hele land mogelijk om bij alle ov-bedrijven in te checken via pinpas, creditcard of betaalapp op de mobiele telefoon. Deze betalingen gaan via het nieuwe ov-betaalsysteem OVpay.