Batterij van de laptop snel leeg? Zo gaat die het langst mee 23-02-2024 • leestijd 4 minuten • 17489 keer bekeken • bewaren

Een laptop is ideaal om flexibel thuis en op kantoor te werken. Of om in de trein nog even snel wat te doen of relaxed een filmpje te kijken. Om dit te kunnen doen, is een goede batterij essentieel. Helaas loopt de accu van je laptop na verloop van tijd steeds sneller leeg. Wat kun je doen om de capaciteit van je batterij zo lang mogelijk te behouden? Hier acht tips om de levensduur van je batterij te verlengen.

1. Laad slim op

Het klinkt misschien raar, maar een volledig opgeladen batterij is niet ideaal voor de levensduur. Als je je laptop aan het opladen bent, stopt het laden als de batterij vol is. Vervolgens wordt de batterij automatisch bijgeladen om deze op 100 procent te houden. De batterij verliest hierdoor capaciteit.

Moderne laptops hebben een “slimme laadfunctie” waardoor de batterij nooit helemaal 100 procent wordt opgeladen. Hierdoor vindt er minder snel capaciteitsverlies plaats. Check hoe je dit instelt voor jouw laptop:

Laat de batterij vervolgens niet helemaal leeglopen, want dit is ook niet optimaal voor de levensduur. Leg je laptop aan de oplader als deze nog een batterijpercentage van ongeveer 20 procent heeft.

2. Pas de helderheid van je beeldscherm aan

Om de levensduur van je batterij te optimaliseren, kun je de lichtsterkte van je beeldscherm beperken. Zeker als je in een donkere ruimte aan het werken bent, is het niet nodig om de helderheid van het beeldscherm zo hoog mogelijk te zetten. Een donkere achtergrond kan ook helpen bij het besparen van de batterij. Zorg er wel voor dat je het beeldscherm nog goed kan zien, zodat je geen last van je ogen krijgt.

3. Ander apparaat opladen? Zorg voor aansluiting met stopcontact

Als je via jouw laptop een ander apparaat wilt opladen, bijvoorbeeld een telefoon, is het verstandig om je laptop aan te sluiten op het stopcontact. Anders kan het andere apparaat ervoor zorgen dat de batterij van je laptop sneller leegloopt. Voor de levensduur van de batterij is het dan ook beter om je telefoon via het stopcontact op te laden.

4. Gebruik de spaarstand

Er zijn verschillende instellingen om je batterij te besparen. Over het algemeen hebben de meeste laptops een spaarstand waarbij het apparaat automatisch op een stand-by stand gaat als hij een tijdje niet wordt gebruikt. Ook worden programma’s die op de achtergrond draaien zo min mogelijk gebruikt als de batterij actief is. Als je de prestaties van je laptop wil verhogen, kun je deze spaarstand uitzetten. De batterij zal dan wel sneller leeglopen.

Er zitten kleine verschillen in de instellingen voor de spaarstand tussen Windows- en Apple-laptops. Check hier wat de beste instellingen zijn voor jouw laptop:

5. Geen grote temperatuur verschillen

Een laptop kan goed omgaan met verschillende temperaturen. Maar je moet oppassen bij extreem hoge en extreem lage temperaturen. Je laptop presteert het beste bij temperaturen tussen de 10 en 35 graden. Temperaturen daarboven of daaronder kunnen de capaciteit van de batterij verminderen. Bij te lage temperaturen gaat dit vaak om een tijdelijk capaciteitsverlies, maar hoge temperaturen kunnen de batterij permanent aantasten.

6. Schakel de vliegtuigstand in

Een laptop is constant bezig om verbinding te maken met wifinetwerken en bluetooth, ook als je deze niet gebruikt. Dit vraagt behoorlijk wat stroom. Om batterijkracht te besparen is het daarom slim om de vliegtuigstand aan te zetten als je geen gebruik maakt van deze draadloze verbindingen. Wil je één van de functies blijven gebruiken? Schakel dan uit wat je niet nodig hebt.

7. Opladen zonder hoes

Je laptop warmt op als de batterij wordt opgeladen. Als je je laptop in de hoes bewaart tijdens het opladen, kan de warmte moeilijk ontsnappen. Dit kan de batterij aantasten. Zorg er daarom altijd voor dat de ventilatieopeningen vrij zijn.

8. Opbergen met halflege batterij

Als je van plan bent om je laptop een langere tijd niet te gebruiken, moet je op een aantal dingen letten. Omdat de batterij niet wordt gebruikt, moet je de laptop helemaal uitzetten. Maar zelfs als je laptop uitstaat, kan de batterij nog worden aangetast. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om de laptop niet volledig opgeladen, maar ook niet helemaal leeg op te bergen. Een batterijpercentage rond de 50 procent is ideaal.

Als je je laptop voor een langere tijd opbergt met een volledig lege batterij, kan het zo zijn dat je de batterij daarna niet meer kan opladen. Dit komt doordat er een chemisch proces op gang komt dat de batterij aantast. Bij een volledig opgeladen laptop kan er capaciteitsverlies optreden waardoor de levensduur van de batterij afneemt.

Wanneer ben je toe aan een nieuwe batterij?

Ook met deze tips heeft je batterij helaas niet het eeuwige leven. Gemiddeld gaat de batterij van een laptop maar 3 tot 5 jaar mee. Je batterij is aan vervanging toe als hij snel leegloopt en als je volledig afhankelijk bent geworden van het stopcontact. Ook als de batterij heel heet wordt tijdens het opladen, is dat een teken dat hij aan vervanging toe is.

Helaas zijn de batterijen van moderne laptops steeds minder goed zelf te vervangen. Bij de huidige laptops zitten de batterijen vaak vast aan de binnenkant van de behuizing. De batterij moet dan vervangen worden door de fabrikant of een andere expert. Hierdoor is het vervangen van de batterij een stuk duurder geworden. Het is daardoor soms goedkoper om een nieuwe laptop aan te schaffen.