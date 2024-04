Armste inwoners van Vlissingen krijgen alsnog financiële hulp

De gemeente Vlissingen gaat ervoor zorgen dat de armste inwoners er zo snel mogelijk wat geld bij krijgen. De gemeenteraad heeft besloten om hier meer geld voor uit te trekken. Zo komen meer arme mensen in aanmerking voor regelingen waar ze voorheen geen recht op hadden. Kassa heeft uitgebreid aandacht besteed aan de situatie in Vlissingen.

Er is besloten dat de 'inkomensgrens voor armoedebeleid' van 110 naar 120 procent gaat. Dit betekent concreet dat mensen met een inkomen dat 20 procent hoger ligt dan het sociaal minimum nu in aanmerking komen voor verschillende armoedebestrijdingsregelingen.

De besluitvorming heeft een extra impuls gekregen door de acties van FNV en aandacht van Kassa voor de problemen in Vlissingen. Kassa liet zien dat de gemeente Vlissingen relatief weinig deed voor de allerarmsten, waardoor veel bewoners die ondersteuning of zorg nodig hebben zich in de kou gezet voelen.

De verandering van de regels gaat de gemeente 1,3 miljoen euro per jaar kosten. De gemeenteraad wil dat de nieuwe grens van 120 procent met terugwerkende kracht ingaat vanaf 1 januari. Als dit juridisch niet mogelijk is, moet de regeling per 1 juli ingaan, zo is de bedoeling.