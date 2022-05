ANVR: Schiphol geeft te snel signaal van minder vluchten af

Schiphol geeft te snel aan dat er in de zomer mogelijk vluchten geschrapt moeten worden om de toestroom van passagiers aan te kunnen. Zeker omdat de luchthaven de extra drukte al lange tijd had kunnen zien aankomen, vindt Frank Oostdam, voorzitter van de branchevereniging van reisorganisaties ANVR.

Oostdam sprak de kritiek uit in in het tv-programma WNL op Zondag. Volgens Schiphol-baas Dick Benschop kan het nodig zijn om vluchten te schrappen. "Op de aller drukste dagen moeten we zorgen dat vluchten en passagiers aangepast worden aan wat we kunnen waarmaken. Dan is een stok achter de deur nodig", verklaarde Benschop in het programma Buitenhof.