Alles wordt duurder! 6 tips om te besparen op je verzekeringen Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Met de stijgende prijzen in de supermarkt en de hoge energie- en brandstofprijzen is elke euro die je kunt besparen mooi meegenomen. Zeker nu veel huishoudens het financieel steeds moeilijker krijgen.

We geven je daarom enkele handige tips waarmee je kan besparen op je verzekeringen.

1. Schrap dubbele verzekeringen

In de loop der jaren heb je onopgemerkt misschien steeds meer verzekeringen afgesloten. De kans is dan groot dat je voor sommige schades dubbel verzekerd bent. Bijvoorbeeld door zowel medische zorg in het buitenland zowel via je zorgverzekering als je reisverzekering te verzekeren.

Ook voor autopech in het buitenland zijn mensen vaak dubbel verzekerd (bijvoorbeeld via de ANWB, je autoverzekering en/of je reisverzekering). Controleer dus welke verzekeringen je allemaal hebt en of je bepaalde (aanvullende) verzekeringen kan schrappen.

2. Verzeker niet zomaar alles

Je kunt je in Nederland voor van alles en nog wat verzekeren. We hebben zelfs bruiloft- en huisdierverzekeringen. Bij dit soort verzekeringen betaal je meestal veel premie en is de dekking beperkt of gelden er veel beperkende voorwaarden.

Hetzelfde geldt voor extra garanties die je kunt afsluiten bij je mobiele telefoon en andere apparatuur. Bovendien zijn die dingen voor een deel al verzekerd via je je inboedelverzekering. Vraag je dus bij elke verzekering af of je deze echt nodig hebt.

Goed om te weten! Een autoverzekering en zorgverzekering zijn in Nederland verplicht. Daar kun je dus niet zonder. Daarnaast is een inboedel- , opstal- en aansprakelijkheidsverzekering echt aan te raden.

3. Kijk goed naar je autoverzekering

Je bent dan wel verplicht een autoverzekering af te sluiten, maar dat betekent niet dat je onnodig veel moet betalen. De premies van autoverzekeringen veranderen regelmatig. Daarnaast wordt je auto ouder en heb je inmiddels misschien meer of minder schadevrije jaren. Dit zijn allemaal dingen die ervoor kunnen zorgen dat een andere autoverzekering nu voor jou voordeliger is dan die je nu hebt.

Door je autoverzekering te vergelijken en over te stappen kun je honderden euro’s per jaar besparen, blijkt uit onderzoek van Geld.nl.

Bonustip! Misschien werk je tegenwoordig vaker thuis of rijd je door de hoge benzineprijzen minder vaak in je auto. Geef dit ook aan je autoverzekeraar door! Als je minder kilometers per jaar rijdt, kan bij veel verzekeraars je premie omlaag.

4. Pas de dekking van je autoverzekering aan

We blijven nog even bij de autoverzekering, omdat deze van alle verzekeringen die je hebt één van de grootste kostenposten is! Kijk meteen ook even of je nog de juiste dekking hebt voor je autoverzekering. Als je auto ouder is dan 10 jaar en flink in waarde is gedaald, loont het vaak niet meer om een WA+ beperkt casco of allrisk verzekering af te sluiten. Je betaalt dan namelijk veel premie in verhouding tot wat je nog vergoed krijgt bij een schade aan je eigen auto. Alleen een WA verzekering voor schades die je toebrengt bij anderen is dan voldoende.

Voor auto’s van 6 tot 10 jaar oud is de WA+ beperkt casco verzekering het meest geschikt. De meest uitgebreide en duurste allrisk verzekering is voor auto’s tot 5 jaar oud wel aan te raden.

5. Vergelijk ook je andere verzekeringen

Als je toch bezig bent om je autoverzekering te vergelijken, kun je meteen ook even kijken of je reis-, inboedel- en opstalverzekering ergens anders goedkoper kunnen. Ook van deze verzekeringen veranderen de premies regelmatig. Ook zijn je situatie en wensen voor de verzekering in de loop der tijd misschien veranderd. Dus het kan zomaar zo zijn dat een andere verzekeraar voor jou nu de goedkoopste en beste verzekering heeft.

6. Zet een reminder op 12 november in je agenda!

De allerduurste verzekering is voor veel mensen de zorgverzekering. Gemiddelde betalen mensen 1.446 euro per jaar voor deze verzekering. Als je op deze kostenpost kunt besparen, is dat dus extra mooi meegenomen. Noteer daarom nu alvast 12 november in je agenda. Vanaf die datum kun je namelijk je zorgverzekering aanpassen en overstappen van zorgverzekeraar.

Hier krijg je alvast 5 tips over hoe je straks kun besparen op je zorgverzekering! Bekijk de video: