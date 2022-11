Alles over garantie: Wat zijn de regels en wat zijn jouw rechten? Vandaag • leestijd 4 minuten • 773 keer bekeken • bewaren

Je koopt een product in de veronderstelling dat het naar behoren werkt, maar het kan zomaar zo zijn dat het artikel niet deugt. Voor veel mensen is het op zo’n moment niet duidelijk welke rechten zij hebben als consument. Meer dan eens krijgen we hier bij Kassa vragen over binnen. Welke soorten garantie zijn er? En tot wanneer heb je er recht op? Na het lezen van dit artikel weet jij alles over garantie.

Goed om te onthouden: bij de aanschaf van een product heb je altijd wettelijke garantie. Simpel gezegd betekent dit dat je recht hebt op een product dat naar behoren werkt en geen defecten vertoont.

Maar er zijn nog meer soorten garantie. Welke soorten zijn er en hoe zijn die op jou van toepassing? We lichten ze allemaal toe.

Wettelijke garantie

Op de website van de Rijksoverheid staat dat je in staat moet zijn “een product voor een bepaalde tijd zonder problemen te gebruiken.” Dit wordt wettelijke garantie genoemd, maar wat is dat eigenlijk?

De wettelijke garantie is, zoals de term eigenlijk al verraadt, geregeld volgens de wet. Dit betekent dat je als consument altijd rechten hebt op het moment dat je aanschaf eerder kapotgaat dan je verwacht, ook als er door de verkoper of fabrikant niets over garantie op je aankoopbewijs vermeld staat.

Wettelijke garantie is afhankelijk van verwachte levensduur

Wat die bepaalde tijd precies is waarin je een product zonder problemen zou moeten kunnen gebruiken, is afhankelijk van de levensduur van een product. Iets dat veelvuldig gebruikt wordt, zal wellicht langer meegaan dan iets dat niet vaak gebruikt wordt.

Een koelkast heeft een gemiddelde levensduur van 7 jaar terwijl een telefoon maar een levensduur van 2,5 jaar heeft. Dat is dan ook de reden dat er geen wettelijke garantietermijn in Nederland is. Het is dus goed om rekening te houden met de verwachte levensduur van het product als je aanspraak wilt maken op de wettelijke garantie.

Wanneer kan een product bestempeld worden als “niet goed?”

Goed, je hebt als consument dus wettelijke garantie en mag verwachten dat er een periode is waarin je zorgeloos gebruik kunt maken van je aanschaf. Maar aan welke criteria moet datgene wat je hebt gekocht voldoen?

Het product moet compleet zijn.

Het product moet onbeschadigd zijn.

Het product mag niet kapot zijn of niet naar behoren werken.

Het product moet doen wat de verkoper of fabrikant heeft beloofd.

Binnen eerste zes maanden stuk? Bewijslast bij verkoper

Als consument sta je de eerste zes maanden na aankoop het sterkst in je schoenen. Als je aanschaf binnen die periode gebreken vertoont, geldt de wettelijke garantie en is het aan de verkoper om te bewijzen dat dit jouw schuld is. Dat is doorgaans lastig, en dus zul je over het algemeen makkelijk gebruik kunnen maken van je garantie.

Gratis reparatie, een nieuw product of geld terug

Vertoont een product dus binnen een half jaar, of meteen na aanschaf, een defect en kan de verkoper niet aantonen dat dit jouw schuld is? Dan heb je garantie en recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van je geld.

Klop aan bij de verkoper (en niet de fabrikant!)

Voor de wettelijke garantie is het belangrijk dat je contact opneemt met de verkoper en niet met de fabrikant. De fabrikant valt namelijk niet onder de wettelijke verplichting om een deugdelijk product te leveren.

Na zes maanden: bewijslast bij jou

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een product ná zes maanden kapotgaat. Op dat moment is het niet meer aan de verkoper om te bewijzen dat jij nalatig bent geweest, maar is het aan jou om te bewijzen dat dit aan het product ligt. In dit geval is het dus lastiger om aanspraak te maken op garantie, maar natuurlijk niet onmogelijk.

Het kan bijvoorbeeld helpen om op internet naar soortgelijke klachten te zoeken. Op die manier kun je bewijzen dat je aanschaf een defect vertoont dat niet door jou veroorzaakt is. Ook in dit geval is de verkoper jouw aanspreekpunt; breng hem op de hoogte van je klacht en overhandig hem het bewijs dat je verzameld hebt, of probeer hem te overtuigen van je gelijk.

De fabrieks- of verkopersgarantie

Naast de wettelijke garantie bestaat er ook nog zoiets als fabrieks- of verkopersgarantie. Deze vormen van garantie vormen een aanvulling op de wettelijke garantie waar je als consument al recht op hebt. Let wel; de verkoper of fabrikant verleent deze extra garantie niet altijd. Let er dus goed op of dit op jou van toepassing is.

Met fabrieks- en verkopersgarantie wordt eigenlijk de belofte gedaan dat het product een bepaalde tijd goed werkt, waarbij de verkoper of fabrikant zelf de voorwaarden en termijn voor deze garantie kiezen. In de garantievoorwaarden kun je duidelijk terugvinden wat er voor je gedaan kan worden als het product kapotgaat en hoe lang je recht hebt op deze dienst.

Fabrieksgarantie soms een wassen neus; je hebt al wettelijke garantie

In sommige gevallen is de fabrieks- of verkopersgarantie eigenlijk een wassen neus; je hebt namelijk al de wettelijke garantie die je recht geeft op gratis reparatie of vervanging als het product eerder kapotgaat dan je verwacht.

Als een fabrikant bij de aanschaf van een koelkast een fabrieksgarantie geeft van een jaar verschilt dit dus eigenlijk niet van de wettelijke garantie. Je mag namelijk sowieso verwachten dat een koelkast niet binnen een jaar stukgaat.

Extra garantie bijkopen? Let goed op de voorwaarden

Om zeker te zijn van garantie en onnodige kosten te voorkomen, kan het handig zijn om extra garantie aan te schaffen. Dit is dus alleen aan te raden op het moment dat deze een aanvulling vormt op de wettelijke- en eventuele fabrieks- of verkopersgarantie. Lees de voorwaarden dus goed voordat je deze aanschaft! Betalen voor iets waar je al recht op hebt, is natuurlijk weggegooid geld.

Hoe zit het met online aankopen? 14 dagen bedenktijd

In het geval van online aankopen gelden eigenlijk dezelfde garantieregels als voor fysieke aankopen. Wel is er online sprake van het herroepingsrecht; je hebt 14 dagen bedenktijd. Tijdens deze periode kun je het product altijd terugsturen en krijg je je geld terug.

Het kan, zeker wanneer je iets koopt bij een webshop die achteraf niet helemaal betrouwbaar blijkt, lastiger zijn om contact te leggen of aanspraak te doen op garantie.

Probeer dus van tevoren goed uit te zoeken wat je koopt en of de webshop waar je iets aan wilt schaffen betrouwbaar is. Reviews op internet kunnen je al een heel eind op weg helpen.