Albert Heijn stopt met muntjes voor winkelwagens

Er komt een einde aan een tijdperk nu Albert Heijn heeft besloten om te stoppen met de muntjes voor winkelkarretjes. Je kunt binnenkort zonder moeite een winkelwagentje pakken: 50 eurocent, je omgekeerde sleutel, of een muntje in een karretje steken om ‘m mee te nemen is niet langer meer nodig.

Tijdens de coronacrisis hoefde het winkelend publiek tijdelijk geen muntje in het winkelkarretje te stoppen. Met deze maatregel probeerde de supermarkt de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Die periode heeft Albert Heijn laten zien dat de tijdelijke afschaffing niet heeft geleid tot een toename in het aantal verdwenen winkelwagentjes. Daarom heeft de supermarktketen nu definitief besloten om te stoppen met het muntensysteem.

Milieuvoordeel: minder plastic afval

Bij de introductie van de muntjes moest er eerst een gulden in het karretje. Nadat de euro zijn intrede deed werd dit 50 cent. Na verloop van tijd introduceerden supermarkten hun eigen muntjes met het logo van de winkel erop. Deze muntjes worden momenteel gemaakt van plastic. Nog een goede reden voor de supermarkt om met de muntjes te stoppen dus: het zal flink schelen in plastic afval.

AH-winkels bepalen wanneer ze stoppen met muntjes

De aankomende tijd kunnen individuele AH-winkels zelf besluiten of zij al stoppen met de winkelwagenmuntjes. "Winkels zullen in eerste instantie de wagens afplakken zodat er geen munt meer in kan. Dat gaat voor nu sneller, op termijn worden de winkelwagens aangepast."

Bedoeld als diefstalpreventie

Het muntjessysteem werd in de jaren ‘80 geïntroduceerd om diefstal te voorkomen en te zorgen dat de karretjes niet te pas en te onpas overal werden achtergelaten. De karretjes werden door jongeren meegenomen en gesloopt, of mensen lieten hun karretje na het boodschappen doen langs de weg staan omdat ze geen zin hadden het terug te brengen. Albert Heijn is de eerste supermarkt die ervoor kiest het muntjessysteem overboord te gooien.

PLUS: veel winkels al gestopt met muntjes

Of andere supermarktketens het voorbeeld van Albert Heijn volgen is nog niet duidelijk. PLUS laat weten dat het merendeel van zijn winkels van zelfstandige ondernemers is en dat die zelf die keuze maken. "Veel van hen zijn tijdens de coronatijd wel al gestopt met de muntjes", laat een woordvoerster weten. Jumbo kon niet direct aangeven of de muntjes bij die supermarktketen gaan verdwijnen.

Bron: NU.nl /ANP