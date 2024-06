Albert Heijn scherpt huisregels aan vanwege toenemende agressie

Albert Heijn past de huisregels in de supermarkt aan vanwege toenemende agressie, geweld en overlast, zo meldt het AD . De reden? Jaarlijks krijgt de supermarktketen meer dan duizend meldingen van personeel dat wordt uitgescholden, bespuugd of geslagen.

Boelhouwer legt uit dat de huisregels in de winkels ook worden aangescherpt. “Nu staan er dingen als ‘geen hond binnen’ of ‘niet roken’. Daar voegen we aan toe ‘behandel onze collega’s met respect’ en ‘hier mag niet gefilmd worden’. Dat lost niet alles op, maar voor collega’s is het een steun in de rug.”