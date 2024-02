Actie Belbus: Emma Sleep opent klachtenlijn voor ontevreden klanten

30 jan. 2024 - 9:50

Beste klant, Onze oprechte excuses als het tot op heden niet gelukt is om met ons in contact te komen. Dat is niet de service die we nastreven en we begrijpen de frustratie die dit kan veroorzaken. We willen laten weten dat de speciale Kassa lijn nu geopend is en we staan klaar om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Jouw vragen en zorgen zijn belangrijk voor ons, en we willen ervoor zorgen dat we je snel en effectief kunnen assisteren. We begrijpen dat jouw tijd waardevol is, en we werken hard aan een blijvende oplossing om onze bereikbaarheid te verbeteren. Dank voor je geduld en begrip. We kijken ernaar uit om je te helpen via onze speciale Kassa lijn 020 - 80 89 855 van 09.00 tot 18.00. Het Emma Sleep Team