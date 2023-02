theme-icon Geld

ACM: nieuw energiecontract kan honderden euro's goedkoper uitpakken Vandaag • leestijd 2 minuten • 629 keer bekeken • bewaren

De energietarieven dalen, maar voor de consument is het veel te moeilijk om de actuele tarieven te achterhalen, vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Overstappen kan nu al honderden euro's schelen op jaarbasis, zegt de toezichthouder. Om de prijsontwikkeling helder te maken voor consumenten publiceert de ACM voortaan zelf een keer per maand de Monitor Consumentenmarkt Energie.

“Uit onze monitor blijkt dat er grote verschillen zijn en dat er weer iets te kiezen is voor consumenten", zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. "Niet alle leveranciers van gas en elektriciteit doen moeite om klanten te werven en het aanbod is lastig met elkaar te vergelijken. Leveranciers moeten transparant zijn over hun tarieven en zorgen dat hun aanbod goed te vinden is.”

De ACM is een onderzoek gestart bij de drie grootste energieleveranciers (Eneco, Essent en Vattenfall) om te controleren of de tarieven van deze bedrijven niet onredelijk zijn.

Vergelijk de energieprijzen zelf

In de Monitor Consumentenmarkt Energie kun je voor verschillende gebruiksprofielen (op basis van woningtype en aantal bewoners) nagaan wat de tariefverschillen tussen leveranciers voor nieuwe klanten waren op 1 februari. Via deze pagina kun je een vergelijking maken, via het menu aan de linkerzijde.

Hierbij kun je kiezen om wel of geen rekening te houden met het prijsplafond. De energiemonitor geeft inzicht in de verschillen tussen tarieven en laat zien welke leverancier op 1 februari voor een bepaald verbruiksprofiel het laagste tarief had.

De tarieven in de monitor worden eens per maand aangepast, voor het actuele tarief moeten consumenten dus nog steeds op de website van leveranciers kijken of op een prijsvergelijkingssite als de bedrijven daar weer hun tarieven gaan tonen. De ACM zal de komende maanden meer informatie over de energiemarkt aan de monitor toevoegen.

Monitor: prijsverschil is groot, type contract maakt uit

Uit de Monitor Consumentenmarkt Energie blijkt dat er een verschil is van vele honderden euro’s per jaar voor een gemiddeld gezin op zoek naar een nieuw energiecontract. Vaste contracten worden nauwelijks aangeboden.

Uit de monitor blijkt ook dat er vaak ook grote verschillen zijn tussen verschillende contracten bij dezelfde leverancier. Modelcontracten, de standaardcontracten die altijd voor alle consumenten beschikbaar moeten zijn en waarmee leveranciers onderling dus gemakkelijk te vergelijken zouden moeten zijn, zijn doorgaans het duurst.