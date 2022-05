ABN AMRO verhoogt tarieven voor particuliere betaalpakketten

Heb jij een particulier betaalpakket bij ABN AMRO? Dan krijg je in de loop van deze week een brief over een aanstaande tariefswijziging. Je gaat vanaf 1 juli 2022 namelijk € 2,95 per maand betalen voor je particuliere betaalpakket in plaats van € 1,95 per maand. Volgens de bank komt dat doordat het betaalverkeer steeds meer digitaliseert en het klantgedrag daardoor verandert.