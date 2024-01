ABN Amro adviseert: verhoog uitkeringen om arme zorgmijders te helpen

17 jan. 2024 - 19:45

Dat hele eigen risico verhaal is een grote volksverlakkerij en een groot bedrog. Dat mijden van de zorg is niet zo vreemd hoor. Ik heb een maagverkleining gehad en dan begint het: Ik moet extra multivitaminen gebruiken levenslang, zelf betalen. Ik moet kalktabletten slikken levenslang, zelf betalen Ik ben heel erg allergisch voor cholestorol pillen dus gebruik ik al 30 jaar andere verlagers, zelf betalen Ik heb een ernstige botafwijking in mijn ruggegraat, en moet daarvoor 4000 Mgr paracetamol voor gebruiken, zelf betalen. En zo loopt mijn eigen risico vanzelf op naar ruim €. 800,00 per jaar, terwijl ik wel de allerbeste zorgverzekering heb. Ja ik begrijp heel goed dat mensen de zorg gaan mijden want er is niemand die de mensen kan helpen hier mee. En het bedrog gaat steeds verder zolang we geen regering hebben, want die mensen die regeringkje spelen daar in Den Haag hebben het veel te druk met hun eigen hachje dus ook daar hebben we niets van te verwachten. u allen heel veel sterkte.