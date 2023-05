Zwolle wordt eerste gemeente met lokale wet die fossiele reclame verbiedt

“Eerdere moties in andere gemeentes leidden vaak tot uitkomsten die via de privaatrechtelijke weg lopen, bijvoorbeeld het opnemen in nieuwe contracten dat fossiele reclame niet meer mag. Het nadeel daarvan is dat veel van de contracten met reclame-exploitanten lang lopen, soms wel meer dan tien jaar. Al die tijd zijn de fossiele reclames dan nog toegestaan en te zien. In Utrecht, waar recentelijk een contract afliep, is het al wel opgenomen in de nieuwe aanbesteding. Andere gemeenten kiezen ervoor om het gesprek aan te gaan met exploitanten. Die blijken over het algemeen onwelwillend. Alleen in Amsterdam leidde zo’n gesprek tot een convenant met een reclame-exploitant in de metrohaltes. Daar zijn nu bepaalde fossiele reclames niet meer te zien. In de rest van de stad hangt nog wel fossiele reclame.”