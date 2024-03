Zwitserse politie in actie tegen beruchte Oostenrijkse extreemrechtse onruststoker

Terwijl in Nederland partijen als VVD en NSC onderhandelen met Geert Wilders over de vorming van een nieuwe regering is de Zwitserse politie in actie gekomen tegen een extreemrechtse ideoloog, die onder meer op de site van Geert Wilders zelf geprezen wordt. Martin Sellner is de leider van de zogeheten Identitaire Beweging en was van te spreken op een bijeenkomst van een extreemrechtse Zwitserse jongerenclub. Sellner is onder meer een verspreider van de racistische 'omvolkingstheorie'.