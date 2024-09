Zwitserse politica moet aftreden na schietoefening op beeld van Jezus

De Zwisterse politcia Sanija Ameti (32) heeft het leiderschap van de Liberaal Groene Partij in Zurich neergelegd na ervan beschuldigd te zijn christenen te kwetsen . Ameti had op Instagram Stories beelden geplaatst van een schietoefening met een luchtdrukpistool waarbij ze een beeltenis van Jezus en Maria als doelwit gebruikt. Ze verwijderde de beelden in allerijl toen er protest losbarstte. De populistische SVP eiste haar aftreden wegens het schenden van de vrijheid van godsdienst en deed aangifte tegen haar. Volgens de partij heeft de de christelijke cultuur beledigd. Ook Nicolas Rimoldi, oprichter van een beweging tegen coronamaatregelen, deed aangifte tegen Ameti. Haar eigen partij overweegt haar te royeren omdat reputatieschade wordt gevreesd.

Ameti, die op 3-jarige leeftijd met haar ouders in Zwitserland ging wonen, draagt in haar campagnes haar Kosovaarse achtergrond uit. Ook kwam ze op voor het recht van islamitische vrouwen om een hoofddoek te dragen toen populisten dat wilden verbieden en bestrijdt ze het racisme in de Zwitserse samenleving. Volgens Ameti kwam het gewraakte plaatje van een middeleeuws schilderij uit een kunstcatalogus en had ze zich de religieuze waarde niet gerealiseerd.