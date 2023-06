Zwitserse agenten berecht voor doodslag Nigeriaanse arrestant • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 179 keer bekeken • bewaren

In Zwitserland staan zes politieagenten terecht voor de dood van een arrestant, de 39-jarige Nigeriaanse man Mike Ben Peter. In 2018 overleed hij aan een hartaanval nadat hij op hardhandige wijze door de agenten was aangehouden. De agenten worden verdacht van “doodslag door verwaarlozing”.

Ben Peter werd in 2018 aangehouden nadat hij bij een drugscontrole een zak marihuana bij zich droeg. Volgens de agenten zou de Nigeriaanse man niet hebben meegewerkt bij zijn arrestatie. Uit onderzoek is gebleken dat de agenten hem daarop te lijf gingen met pepperspray en hem in zijn ribben en kruis hebben geslagen en geschopt. Eenmaal op de grond bleven de agenten minimaal drie minuten op zijn rug zitten, tot ze merkten dat Ben Peter het bewustzijn was verloren.

De zaak doet denken aan de moord op de Amerikaanse zwarte man George Floyd die zijn gewelddadige arrestatie niet overleefde. Mike Ben Peter werd tijdens zijn aanhouding minutenlang met zijn gezicht naar de straat vastgepind door de agenten. In het Zwitserse kanton Vaud, waar de rechtszaak dient, kwamen sinds 2016 vier mensen om bij een arrestatie, alle vier zwarte mannen. De dood van Mike Ben Peter leidde in Zwitsersland tot een golf van #BlackLivesMatter-demonstraties.