Zwitserland deelt boetes uit aan burgers die verwarming hoger dan 19 graden zetten

Burgers die zich schuldig maken aan energieverspilling lopen het risico een boete te krijgen die tot in de duizenden euro's kan lopen, meldt Blick. Ernstige overtreders kunnen in principe zelfs gevangenisstraf krijgen. Tot een maximum van 3 jaar. Dat zijn kortom geen halve maatregelen. Voor koukleumen helemaal geen pretje want het spreekt vanzelf dat in de gevangenis de temperatuur niet boven de 19 graden komt. Dat is de maximumtemperatuur voor overheidsgebouwen.